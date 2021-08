Innerhalb von 24 Stunden ist das Caldor-Feuer fast um das Zehnfache angewachsen, auch in Griechenland und anderen Regionen wüten weiterhin Brände

Das sogenannte Caldor-Feuer in Nordkalifornien breitet sich rasch aus.

Foto: APA/AFP/Allison Dinner

San Francisco – Ein schnell um sich greifender Waldbrand in Nordkalifornien bedroht Ortschaften und hat tausende Anrainer in die Flucht getrieben. Das sogenannte Caldor-Feuer sei innerhalb von 24 Stunden fast um das Zehnfache angewachsen und habe nun eine Fläche von über 217 Quadratkilometern erfasst, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.

In der Ortschaft Grizzly Flats im Bezirk El Dorado County seien eine kleine Schule und viele andere Gebäude zerstört worden, berichtete der "San Francisco Chronicle". Zwei Menschen wurden bei der Evakuierung verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Außer Kontrolle

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat für die Region östlich der Hauptstadt Sacramento den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise schnell Hilfe zu mobilisieren. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr war der Waldbrand am Mittwoch noch völlig außer Kontrolle. Die Feuerwehr verwies auf gefährliche Bedingungen wegen extrem trockener Vegetation und heftiger Winde. Dichter Rauch lag über der Region, betroffen war auch das nahe gelegene Ausflugsgebiet Lake Tahoe in der Sierra Nevada.

Der Westen der USA und Kanadas wird seit vielen Wochen von einer Serie von Waldbränden heimgesucht. Das sogenannte Dixie-Feuer in Nordkalifornien wütet seit Mitte Juli und hat dort nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire bisher rund 2.570 Quadratkilometer Fläche niedergebrannt. Das zweitgrößte Feuer in der Geschichte Kaliforniens ist auch nach wochenlangem Einsatz der Feuerwehr erst zu knapp einem Drittel unter Kontrolle. Es hat über 1.200 Gebäude zerstört und die frühere Goldgräberstadt Greenville weitgehend niedergebrannt.

Feuer im Westen Athens tobt weiter

Auch in Europa halten Brände die Feuerwehr weiter in Atem. Griechische und polnische Feuerwehrleute haben die Ortschaft Vilia im Westen Athens gegen einen seit Tagen tobenden Brand verteidigt und die Ortschaft mit rund 3.000 Einwohnern gerettet. Der griechische Rundfunk berichtete über die erfolgreiche Löschaktion in der Nacht auf Donnerstag. "Wir hoffen, heute die Brände unter Kontrolle zu bringen", sagte der Gouverneur der Region, Giorgos Patoulis.

Am Mittwoch hatte sich der Wind gedreht – ein riesiges Flammenmeer hatte von den umliegenden Bergen aus Kurs auf die Ortschaft genommen.

Mehrere Hubschrauber und Löschflugzeuge versuchten am Donnerstag mit dem ersten Tageslicht weiter, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dieser ist nach Angaben des Ministers für Bürgerschutz, Michalis Chrysochoidis, schwer löschbar: Es gebe keine Straßen oder Schneisen, auf denen die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen die Brände auf den hohen Bergen der Region Vilia erreichen könne, die dicht mit Pinien bewaldet sind. (APA, red, 19.8.2021)