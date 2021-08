Anthony Mackie (links) mit der Captain-America-Figur, die er nunmehr auch im nächsten Spielfilm verkörpern soll.

Foto: AP

US-Schauspieler Anthony Mackie (42, The Hurt Locker) hat schon mehrere Male den Marvel-Superhelden Sam Wilson alias Falcon gespielt, etwa 2019 in Avengers: Endgame – aber bisher immer in Nebenrollen. Nun könnte Mackie in Captain America 4 zum Hauptdarsteller werden. Der Schauspieler habe den Zuschlag für die geplante Fortsetzung des Actionspektakels bekommen, berichteten die US-Branchenblätter Deadline.com und Variety am Mittwoch.

Verbündeter rückt auf



Aus der Avengers-Reihe kennt man Mackie als Verbündeten von Captain America alias Steve Rogers (Chris Evans), der nun dessen Erbe antreten könnte. In Avengers: Endgame hatte der gealterte Rogers angeboten, seinem Freund Sam den Captain-America-Schild zu übergeben. Dieses Szenario greift auch die neue Marvel-Miniserie The Falcon And The Winter Soldier auf, mit Mackie (The Falcon) und Sebastian Stan (The Winter Soldier) als Hauptdarstellern.

Die Serie von Autor Malcolm Spellman war im vergangenen März bei Disney+ gestartet. Spellman ist nun auch bei der nächsten Kinoversion als Autor an Bord. Ein Regisseur ist noch nicht bekannt. (APA, 19. 8. 2021)