30 Euro plus Verpflegung: Eine faire Entlohnung? Foto: getttyimages/istockfoto/papa42

Für Aufregung in der Kulturbranche sorgte in diesen Tagen eine öffentliche Diskussion beim Festakt zur Landesausstellung "100 Jahre Burgenland". Alexander Köck, Sänger der Band Cari Cari, kritisierte auf der Bühne die geringe Entlohnung der Orchestermusiker, die insgesamt nur 30 Euro bekommen hätten. Sie selbst hätten als Band auf Tour in Albanien eine höhere Gage erhalten. Moderator Alfons Haider hielt dagegen, dass die Orchestermusiker noch in Ausbildung seien. Erneut wurde also das Thema "Lohndumping" ins Rampenlicht gehoben, wie bereits bei den Seefestspielen Mörbisch, bei den Tiroler Klassik-Festspielen in Erl oder auch im Wiener Burgtheater. Von der Kunst zu leben ist bekanntermaßen schwer, das Einkommensgefälle zwischen einzelnen Stars und der breiten Masse groß. Fehlende Kollektivverträge, Lücken in der Sozialversicherung und zuletzt auch die Corona-Pandemie erschweren die Lage, viele müssen mit zusätzlichen Jobs das Einkommen aufstocken.

