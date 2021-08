Die Trailer gewähren einen detaillierteren Blick in die kommenden Spiele und ihre neuen Funktionen

The Pokémon Company hat am Mittwoch genauere Einblicke in seine kommenden Pokémon-Titel veröffentlicht. Neben Details zum Remake der "Diamant und Perle"-Editionen wurde auch eine neue Pokémon-Version der Nintendo Switch Lite angekündigt.

Nintendo DE

Online-Kämpfe, Kleidung, Untergrund

Das Remake des beliebten Nintendo DS-Titels ist eine grafisch aufgewertete Version des Klassikers aus 2007, bleibt jedoch dem Design und der Spielmechanik des Originals treu. Wie in einem neuen Trailer enthüllt wurde, können Spielerinnen und Spieler nun auch das Aussehen ihres Charakters verändern.

Neu ist auch ein Gebiet, das auf Englisch "Grand Underground" genannt wird. Es handelt sich dabei um ein weitläufiges Labyrinth, in dem man seltene Sinnoh-spezifische Pokémon wie Hundemon fangen kann. Der Bereich ähnelt dem wilden Gebiet aus "Schwert und Schild". Hier befindet sich die geheime Basis des Spielers, die man im Original einrichten konnte.

Ebenfalls vorgestellt wurden Online-Kämpfe. Laut The Pokémon Company können Spieler im Remake "mit Trainern auf der ganzen Welt in Echtzeit kämpfen". Im Vergleich zum Battle Tower ist das eine enorme Verbesserung. "Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle" erscheinen am 19. November für Nintendo Switch.

Sonderedition

Zusammen mit dem neuen Trailer hat die Pokémon Company auch eine Sonderedition der Switch Lite enthüllt. Sie hat ein metallisch graues Gehäuse und ist auf der Rückseite mit Designs von Dialga und Palkia verziert. Die 200 Dollar teure Sonderedition der Konsole, die einer DS-Edition aus früheren Zeiten ähnelt, wird am 5. November erhältlich sein. (hsu, 19.8.2021)