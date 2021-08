Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Der ORF startet ein neues Talkformat. In "Hotel Campinski" begrüßen die FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer in einem Camping-Mobil an wechselnden Locations jeweils zwei Gäste, mit denen sie ihre aktionistische Talkshow bestreiten: Dabei wird geplaudert, gegrillt, getrunken, gespielt und gesungen.

Dafür greifen die beiden auch immer wieder selbst zur Gitarre, teilt der ORF in einer Aussendung mit. Für ihre Gäste haben die beiden individuelle Spiele oder Aufgaben im Gepäck.

In den fünf Ausgaben sind Duscher& Gratzer in Tirol, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und in der Steiermark unterwegs und treffen u. a. auf Hannes Kartnig, Max Stiegl, die rennersistas, Andreas Goldberger, Avec, Harry Prünster und Verena Altenberger.

Gedreht wird noch bis 22. August, zu sehen ist das neue "Die.Nacht"-Format "Hotel Campinski" ab Dienstag, dem 14. September 2021, wöchentlich um 23.10 Uhr in ORF 1. (red, 19.8.2021)

Lust auf Serien?