Selbst auf dem Galaxy S21 Ultra platziert Samsung bisher jede Menge Werbung. Foto: Proschofsky / STANDARD

Eigentlich ist es schon ein bisschen frech, was manche Smartphone-Hersteller so treiben. Selbst bei Smartphones mit Preisen im vierstelligen Preis werden die Nutzer noch mit Werbung bombardiert. Ein Paradebeispiel hierfür ist Samsung, das bislang Werbungen in einer Fülle von eigenen Apps unterbringt – von Samsung Pay über die Wetter-App bis zur Theme-Auswahl. Und auch der digitale Assistent Bixby darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Nun soll dieses Treiben aber ein Ende finden.

Aus und vorbei

Samsung will künftig keine Werbungen mehr in den eigenen Apps anzeigen. Einen entsprechenden Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bestätigte das Unternehmen mittlerweile offiziell gegenüber "The Verge". In den kommenden Monaten soll ein Update veröffentlicht werden, mit dem die Werbeinschaltungen entfernt werden.

Bislang zeigt Samsung zum Teil große Werbebanner an prominenten Stellen in seinen Apps an. Zudem werden aber auch Benachrichtigungen genutzt, um Werbung für andere Programme, Services und zum Teil sogar neue Hardware zu machen. Abzuwarten bleibt natürlich, ob Samsung auch wirklich all diese Formen von Werbung auf den eigenen Geräten entfernen wird, oder ob man sich doch nur auf einzelne, besonders auffällige Beispiele stürzt.

Feedback

Der ursprüngliche Bericht strich heraus, dass die Änderung nicht zuletzt auf interne Beschwerden von Samsung-Mitarbeitern zurückzuführen sei. Dass sich Samsung aufgrund dieser Praxis zuletzt zunehmend negativen Schlagzeilen ausgesetzt sah, in denen das Unternehmen zum Teil explizit als gierig bezeichnet wurde, mag aber auch eine gewisse Rolle beim Umdenken gespielt haben. Auch in Testberichten wurde dieser Punkt zunehmend negativ gewertet. Oder wie es jetzt bei Samsung heißt: Man schätze das Feedback der Nutzer, das dabei helfe, die bestmögliche Nutzererfahrung zu liefern. (apo, 19.8.2021)