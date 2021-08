Tapetenwechsel für Felix Gall. Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

Paris/Wien – Der Osttiroler Radprofi Felix Gall wechselt ab der Saison 2022 zum französischen Rennstall AG2R. Nach fünf Jahren in der gleichen Struktur habe er etwas Neues gesucht, begründete der Junioren-Weltmeister von 2015. Laut Mitteilung seines neuen Teams erhielt Gall einen Zweijahresvertrag. "Es ist eine große Herausforderung, eine neue Arbeitsweise zu entdecken, eine andere Kultur", sagte der 23-Jährige in einer AG2R-Mitteilung.

Gall hatte seine Profikarriere 2017 im Entwicklungsteam von Sunweb begonnen und war 2020 in den WorldTour-Kader dieser deutschen Mannschaft aufgerückt, die seit heuer DSM heißt. Gall, der am Donnerstag in die Norwegen-Tour startete, hat sich große Ziele gesetzt. "Ich hoffe, ich kann an einer großen Rundfahrt teilnehmen und dort eine Etappe gewinnen." Wie das geht, hat sein künftiger Teamkollege Ben O'Connor (AUS) vorgezeigt, der heuer mit 25 Jahren Etappensieger und Gesamt-Vierter der Tour de France war. "Wenn ich sehe, wie erfolgreich er heuer war, bestärkt mich das in meiner Wahl", erklärte Gall.

Team-Manager Vincent Lavenu sieht beim Kletter-Spezialisten Gall noch "großen Raum für Verbesserung". (APA, 19.8.2021)