Das Unternehmen hat dem Hacker eine Stelle als Chefsicherheitsberater für die Plattform angeboten. Foto: der standard/gpi

In der vergangenen Woche sorgte ein Hacker für Schlagzeilen, indem er Kryptowährungen im Wert von rund 600 Millionen US-Dollar stahl. Später gab er diese in fast vollem Ausmaß der Plattform Poly Network wieder zurück, nachdem die Transaktionen gekennzeichnet worden waren. Das hatte sowieso zur Folge, dass es für ihn quasi unmöglich gewesen wäre, die Kryptowährungen in Dollar umzuwandeln, berichtet "PC Gamer".

In Kontakt



Poly Network, das Transaktionen von Kryptowährungen über unterschiedliche Blockchains ermöglicht, hat nunmehr verkündet, seit dem Hack täglich mit dem Unbekannten in Kontakt gewesen zu sein. Dieser bezeichnet sich als Mr. White Hat und habe seine Bedenken über die Sicherheit und Entwicklungsstrategie von Poly Network mit dem Unternehmen geteilt. Das Ergebnis: Das Unternehmen hat dem Hacker eine Stelle als Chefsicherheitsberater für die Plattform angeboten. In einem Twitter-Beitrag kündigt man zudem an, ihm eine Belohnung in Höhe von 500.000 Dollar auszuzahlen, unabhängig davon, wie er diese nutzen möchte.

Neue Plattform für Lücken

Er habe dieses Geld zunächst abgelehnt, erhielt es aber dennoch, gibt das Unternehmen an. Man werde nicht rechtlich gegen den Hacker vorgehen. Unklar ist, ob dieser wirklich aus gutem Willen das Geld rücküberweist oder dies geschieht, weil der Diebstahl nicht so gelaufen ist, wie er es geplant hatte. Poly Network hat das Geschehnis als Anlass genommen, um eine Plattform einzurichten, auf der man Sicherheitslücken melden kann. Als Belohnung gibt es bis zu 100.000 Dollar. (red, 19.8.2021)