Fahrradkuriere in Deutschland sollen künftig unbefristete Arbeitsverträge bekommen, in Österreich bleibt der Lieferdienst bei der bisherigen Regelung

Derzeit beschäftigt Lieferando in Österreich rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Wien/Amsterdam – Der Essenszulieferer Lieferando plant in Österreich keine Änderungen bei den Vertragsbedingungen seiner Fahrradkuriere. Alle Boten von Lieferando.at seien nach dem Kollektivvertrag für Fahrradboten "mit einem übertariflichen Lohn, 14 Gehältern, einem umfassenden Versicherungsschutz sowie weiteren Zusatzleistungen" angestellt, hieß es am Donnerstag in einem Statement an die APA. Das Unternehmen reagierte damit auf die jüngste Kritik der Gewerkschaft Vida.

Die Vida hatte am Mittwoch bemängelt, dass Fahrern in Österreich keine unbefristeten Verträge angeboten würden, obwohl das in Deutschland nun geschehen soll. Vergangene Woche hatte die deutsche Nachrichtenagentur dpa berichtet, dass der Konzern den rund 10.000 Kurieren in Deutschland unbefristete Arbeitsverträge anbieten wolle.

Befristete Arbeitsverträge



"Es ist erstaunlich, dass der Österreich-Ableger von Lieferando hier die Extrawurst spielt und die veröffentlichte Konzernpolitik, dass damit ein neuer Branchenstandard gesetzt werden soll, ignoriert", sagte Alfred Spiegl, Sekretär im Fachbereich Straße der Vida, diese Woche in einer Aussendung. Der Lieferando-Betriebsrat in Österreich habe auf Nachfrage bei der Geschäftsführung lediglich die Auskunft bekommen, dass zu einem derartigen Angebot keine Informationen aus der Konzernzentrale vorlägen und dass keine Änderungen der Arbeitsverhältnisse geplant seien, so die Gewerkschaft. Mit unbefristeten Verträgen hätten die Beschäftigten deutlich mehr Sicherheit für ihre Lebensplanung.

Von einem Lieferando-Sprecher hieß es am Donnerstag gegenüber der APA, dass die Befristung der Verträge für die Fahrer für ein Jahr gelte, danach gehe der Vertrag in der Regel in einen unbefristeten über. Eine reguläre Anstellung halte man für sinnvoll. "Im Gegensatz zu anderen Anbietern halten wir die reguläre Anstellung von Fahrradboten nicht für unpraktikabel und bieten unseren Kolleginnen und Kollegen bereits heute eine abgesicherte Anstellung", heißt es in dem Statement. Derzeit beschäftigt Lieferando in Österreich rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (APA, 19.8.2021)