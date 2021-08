Der weltgrößte Onlinehändler betreibt bereits Läden – vor allem für Bücher und Lebensmittel. Foto: standard/andreas proschofsky

Amazon will einem Medienbericht zufolge sein Online-Angebot stärker in den traditionellen Handel bringen. Geplant sei, mehrere große Läden in den USA zu eröffnen, meldete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einige der Einkaufsgeschäfte, die bis zu 2800 Quadratmeter groß sein sollen, würden in den US-Bundesstaaten Ohio und Kalifornien entstehen. Amazon war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der weltgrößte Onlinehändler betreibt bereits Läden – vor allem für Bücher und Lebensmittel – in mehreren US-Bundesstaaten. Der US-Konzern aus Seattle hat bisher vom Online-Boom profitiert, der durch die Corona-Krise noch mal beschleunigt wurde. Allerdings kaufen inzwischen wieder mehr US-Amerikaner angesichts der fortschreitenden Impfkampagnen in herkömmlichen Geschäften ein.