Wenn Sie wussten, dass Scarlett Johansson in den vergangenen Wochen schwanger war, sind Sie entweder mit ihr befreundet oder haben hellseherische Fähigkeiten. Foto: AFP / Jean-Baptiste Lacroix

Väter und eine Mutter freuen sich über neue Babys, andere Kinder sind schon kleine Erwachsene. Wiederum andere Stars freuen sich über gute Freunde. In dieser Woche geht es im "Prominenten Platz" viel um Familien – jene, in die man hineingeboren wird, und die, die man sich selbst aussucht.

Scarlett Johansson war schwanger und hat jetzt ein Baby

Einen leichten Kater, heftigen Knoblauchatem oder einen Knutschfleck: Dank Pandemie-Homeffice konnten viele von uns wohl das eine oder andere verstecken, das im Büro für Gesprächsstoff gesorgt hätte. Scarlett Johansson hat dieses Spiel aber durchgespielt und gewonnen. Ihr Preis: ein Baby. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Colin Jost sind Eltern geworden. "Saturday Night Live"-Star Jost teilte die frohe Botschaft auf Instagram, genauso wie den Namen des neuen Familienmitglieds: Cosmo. Johanssons Sprecher Marcel Pariseau, der nebenberuflich auch Träger des französischsten Namens der Welt ist, bestätigte die Geburt des Babys.

Spannend neben der Geburt selbst ist, dass Johansson die Schwangerschaft verstecken konnte, wo sie doch in den vergangenen Monaten so viel in den Medien war. Mit "Black Widow" hatte sie einen Blockbuster zu bewerben. Um den Film ist auch ein Rechtsstreit mit Disney entbrannt, der wiederum in den Schlagzeilen landete. Und dann hat Wes Anderson noch verkündet, dass die Schauspielerin in seinem nächsten Projekt auftreten wird.

Johansson war also in den Medien präsent, ohne sichtbar zu sein. So hat die Schauspielerin schön vorgeführt, dass auch große Stars ein privates Leben neben ihrem Beruf führen können – wenn sie es wirklich darauf anlegen.

Jennifer Lopez' Tochter ist ein typischer Teenager

Wo wir gerade von Star-Nachwuchs sprechen: Jennifer Lopez' Kinder sind keine Babys mehr. Die Zwillinge Max und Emme sind 13 Jahre alt und somit Teenager. Und niemand sieht mehr wie ein junger Mensch mitten im Umbruch des Lebens aus als JLos Tochter Emme.

Mit gefärbtem Lockenkopf, schwarz lackierten Nägeln und einem Kleidungsstil, der sich wohl am besten mit "Das trägt man jetzt so, Mama!" beschreiben lässt, ist Emme ein Ebenbild jeder dritten jungen Frau auf Tiktok – und ein Gegenstück zu ihrer selbst in Jogginghosen glamourös aussehenden Mutter.

Genau diese Diskrepanz zwischen den beiden ist rührend. Zum einen ist es tröstlich, dass selbst Promi-Töchter eine Teenie-Phase mit merkwürdigen Stilentscheidungen durchstehen müssen. Zum anderen muss auch eine Promi-Mama wie Lopez damit leben, dass ihre Kinder andere Entscheidungen treffen, als sie es wohl tun würde. Trotz aller äußerlichen Unterschiede sehen die beiden Frauen glücklich zusammen aus. Bleibt zu hoffen, dass zumindest das nicht nur eine Phase ist.

Frauke Ludowigs Tochter sieht aus wie Frauke Ludowig

Übrigens gibt es auch Star-Kinder, die nicht wie das Gegenteil, sondern wie das Ebenbild ihrer Eltern aussehen. Ein Beispiel ist etwa Reese Witherspoons Tochter Ava oder Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber. Doch auch in Deutschland gibt es Promis, die sich in ihren Kindern ein kleines Mini-Me geboren haben. Frauke Ludowig ist so ein Fall.

Nele Ludowig sieht nämlich genauso aus wie ihre Mutter. Das ist auch schon die ganze Nachricht. Vielleicht noch ein Nebenaspekt: Ich dachte als Kind, dass RTL-Moderatorin Ludowig Frau Keludowig heißt. Wann immer ich das erzähle, meldet sich jemand, dem es auch so ging. Ein Schicksal, das Frau Nele Ludowig wohl nicht mit ihrer Mama teilt.

Joshua Jackson und die zwei Heiratsanträge

Joshua Jackson hat in einem Interview auch über seine Familie gesprochen. Was die meisten Schlagzeilen macht, ist, dass es zwei Heiratsanträge zwischen ihm und seiner Ehefrau, Schauspielerin Jodie Turner-Smith, gab. Zuerst fragte sie ihn, ob er sie heiraten will. Jackson sagte Ja zu Turner-Smith. Im Interview mit "Refinery 29" erzählte der "Dawson's Creek"-Hauptdarsteller der Herzen, dass er altmodisch sei und deshalb noch einmal Turner-Smith auf Knien um ihre Hand gebeten habe.

Eigentlich romantisch, oder? Zwei Menschen, die einander so sehr lieben, dass sie nicht einen, sondern zwei Heiratsanträge ausgetauscht haben. Das sah die Höllengrube des Internets aber anders und hinterließ auf Turner-Smiths Instagram-Profil so bösartige und rassistische Kommentare, dass Jackson in dem Interview darüber sprach. "Die Art, wie Menschen in ihren Kommentaren sind, und die Ignoranz und Hässlichkeit, die ihr entgegenschlägt, sind wirklich schockierend", sagt Jackson. Seine Antwort auf den Hass ist eines Pacey Witter würdig: "Shut the fuck up!"

Emilia Clarke und Jason Mamoa feiern eine kleine "Game of Thrones"-Reunion

Von echten romantischen Paaren zum Gegenteil davon: problematischen fiktiven Ehen. Dazu zählt jedenfalls die Ehe von Daenerys Targaryen und Khal Drogo in "Game of Thrones". Sie war die weißhaarige Mutter der Drachen. Er war ein Berg von einem Mann und vergewaltigte sie zu Beginn der Serie. Im Laufe der ersten Staffel wurden die beiden dann aber ein glückliches Ehepaar. Schon da hätte uns allen eigentlich klar sein müssen, dass wenig Liebe in die Charakterentwicklung von Daenerys fließen würde.

Doch zurück zur Realität. Außerhalb der Serie war die Beziehung zwischen Emilia Clarke und Jason Mamoa jedenfalls das Gegenteil von problematisch. Die beiden teilten immer wieder gemeinsame Schnappschüsse ihrer Freundschaft in sozialen Medien und schienen in gemeinsamen Interviews viel Spaß zu haben. Die freundschaftliche Zuneigung scheint um einiges länger anzuhalten als die popkulturelle Relevanz von "Game of Thrones": Clarke teilte ein Bild der beiden, auf dem Mamoa sie auf Händen hält. Mamoas Kommentar dazu könnte wiederum auch von Khal Drogo stammen: "Ich liebe dich für immer, Mond meines Lebens." Fraglich bleibt, ob Drogo auch sieben Emoji-Herzen gepostet hätte.

Pete Buttigieg freut sich über ein Baby

Diese Ausgabe hat mit einer Baby-News angefangen, und sie soll auch mit einer enden. Der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat und heutige US-Verkehrsminister Pete Buttigieg ist Vater geworden. Auf seiner Instagram-Seite teilt Buttigieg die frohe Nachricht, dass sein Ehemann Chasten und er Eltern geworden sind.

"Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir sind dankbar für die Liebe, Unterstützung und den Respekt für unsere Privatsphäre, die uns gewährt worden sind", schreibt der Neu-Papa weiter. Tolle Nachrichten, die nur eine Frage offenlassen: Wie gut passt der neue Babyname zu dem ungewöhnlichen Nachnamen Buttigieg? (Ana Grujić, 20.8.2021)