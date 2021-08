Wird in "Deine besten Jahre" mit der Realität konfrontiert: die reiche Firmenerbin Vera (Martina Gedeck) mit ihrem Mann (Tobias Moretti), Arte, 20.15 Uhr. Foto: ZDF/Gloria Burkert

19.40 REPORTAGE

Re: Raubkatzen im Wohnzimmer – Russen und ihre exotischen Haustiere Während manche sie als Statussymbol halten, machen andere mit ihnen ein Geschäft und vermieten Raubkatzen für extravagante Fotoshootings. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Deine besten Jahre (D 1999, Dominik Graf) Für die reiche Firmenerbin und glückliche Ehefrau Vera Kemp (Martina Gedeck) scheint alles wie auf Schienen zu laufen – zumindest bis zu ihrem 36. Geburtstag, als ihre Ehe infrage gestellt wird und alles noch schlimmer kommt. Eine von Dominik Graf (Die geliebten Schwestern) rätsel- wie meisterhaft erzählte Geschichte einer Selbstfindung, für die Gedeck mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Bis 21.45, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam – Jetzt erst recht (Die Hard with a Vengeance, USA 1995, John McTiernan) Bruce Willis zum dritten Mal in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, dieses Mal auf dem Pflaster von New York mit Samuel Jackson als Sidekick. Bis 22.50, RTL 2

20.15 KABARETT

Sommerkabarett: Wir Staatskünstler – Jetzt erst recht Die drei Herren Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba teilen wieder in alle Richtungen aus. Bis 21.15, ORF 1

21.45 DOKUMENTATION

Freddie Mercury – The Untold Story Rossacher und Dolezal auf den Spuren des Queen-Frontman. Es folgen um 22.45 Uhr der erste Teil des Tribute Concert und um 0.15 Uhr die Dokumentation The Show Must Go On! über die späteren Jahre der Band ohne Mercury. Bis 3.30, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Verwundetes Land – Afghanistan im Bann des Terrors Ungewöhnliche Schlaglichter auf ein Land, das gerade zurück in die Hände der Taliban fällt: Sechs Frauen, die sich als Politikerinnen, Frauen- und Menschenrechtsaktivistinnen für ihr Land engagiert haben, lassen die Geschichte Revue passieren – von einer unbeschwerten Friedensphase in den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart. Bis 0.05, ORF 2

23.40 ITALOWESTERN

Für eine Handvoll Dollar (Per un pugno di dollari, I/E/D 1964) Mit seinem Remake von Akira Kurosawas Yojimbo impfte Sergio Leone dem Western gleichermaßen Lakonie, Realismus und Selbstironie ein. Clint Eastwood, bis dahin vornehmlich TV-Darsteller, verschaffte er mit Dreitagesbart, Poncho und Zigarillo Weltruhm. Bis 1.15, ORF 1

0.00 MELODRAM

Fleur Lafontaine (DDR 1978, Horst Seemann) Nach einem Sturz erwacht Fleur Lafontaine 1948 gelähmt und ohne Gedächtnis in Berlin im Krankenhaus. Professor Bardekow bringt die Tochter einer Bordellbesitzerin und eines Kabarettisten dazu, sich an ihr bewegtes Leben zu erinnern. DDR-Verfilmung Dinah Nelkens Roman Das angstvolle Heldenleben einer gewissen Fleur Lafontaine mit Angelica Domröse. Bis 3.00, MDR