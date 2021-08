Die Corona-Pandemie will kein Ende nehmen. Weltweit und auch in Österreich steigen die Infektionszahlen und die Anzahl der schweren Erkrankungen wieder rapide an. Ein Grund dafür ist die aggressive Delta-Variante des Virus, der andere, dass die Durchimpfungsrate stagniert. Und dass sich beispielsweise hierzulande rund 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung nicht oder nur zögerlich impfen lassen wollen, hat wiederum ganz viel mit fehlendem Wissen und Falschinformationen zu tun. Deshalb gehen wir heute mit Pia Kruckenhauser den größten Corona-Mythen auf die Spur und unterziehen sie einem Faktencheck. (red, 19.8.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und jetzt neu: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!