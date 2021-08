Pixel 6 (oben) und Pixel 6 Pro: Beide sollen sie ohne Ladegerät ausgeliefert werden. Foto: Google

Das iPhone 12 markierte das Ende eine Ära: Erstmals verzichtete Apple bei der im Herbst 2020 vorgestellten Smartphone-Generation darauf ein Ladegerät mitzuliefern, auch die gewohnten Kopfhörer wurden gleich gestrichen. Eine Entscheidung, die rasch für angeregte Diskussionen sorgte. Denn während Apple mit der Müllvermeidung für diese Maßnahme warb, sahen andere darin eher einen billigen Ökoschmäh, hinter dem in Wirklichkeit rein finanzielle Interessen stehen.

Alle machen nach

Ein Jahr später gibt die Branche Apple einmal mehr Recht. Haben doch mittlerweile mehrere Hersteller Apples Ausstattungsreduktion kopiert – allen voran Marktführer Samsung. Nun folgt das nächste große Unternehmen. Mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro wird auch Google erstmals keine Ladegeräte mehr mitliefern. Dies bestätigte das Unternehmen mittlerweile offiziell gegenüber The Verge. Das gerade erst vorgestellte Mitteklassemodell Pixel 5a werde insofern das letzte Google-Smartphone mit entsprechenden Komponenten in der Packung sein.

Google führt dabei Argumente an, die praktisch wortgleich schon von anderen Herstellern zu hören waren: Mittlerweile habe praktisch jeder einen USB-Charger zu Haus, insofern werde durch die fixe Beigabe nur zusätzlicher Müll produziert – was wiederum schlecht für die Umwelt sei. Gleichzeitig erspart sich Google so aber natürlich auch Geld. Gar nicht so sehr wegen den Komponenten selbst, sondern auch weil dadurch die Verpackungen kleiner gemacht und so die Transportkosten reduziert werden können.

Upgrade

Dass dieser Wechsel trotzdem – zumindest etwas – überraschend kommt, liegt an einer zweiten Meldung, die ebenfalls seit kurzem die Runde macht: Googles neue Smartphone-Generation soll nämlich deutlich schnellere Ladezeiten bieten als bisherige Pixel-Geräte. Laut einem Bericht von 91 Mobiles sollen Pixel 6 und 6 Pro beide mit bis zu 33 Watt geladen werden können, was fast eine Verdopplung zu den bisherigen 18 Watt darstellt. Wer das ausnutzen will, wird sich entsprechend aber ein neues Ladegerät extra kaufen müssen.

Das gilt auch noch für einen zweiten Aufladeweg: Schon vor Monaten kursierten Gerüchte, dass Google an einer neuen Version seiner drahtlosen Ladestation Pixel Stand arbeitet. Dass diese angeblich mit einem Kühler ausgestattet ist, lässt wiederum vermuten, dass auch hier die Ladeleistung deutlich gesteigert wurde, sonst wäre eine solche Komponente nämlich nicht notwendig.

Ausblick

Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden aller Voraussicht nach Anfang Oktober vorgestellt werden, einen ersten Vorgeschmack hat Google aber bereits vor kurzem veröffentlicht. Mit Spannung werden sie vor allem aus zwei Gründen erwartet: Einerseits weil Google erstmals einen eigenen Prozessor nutzen will, also Qualcomm den Rücken kehrt. Zudem bekommt die über die Jahre viel gelobte Pixel-Kamera ein großes Hardware-Update mit neuen Sensoren und – zumindest beim Pro-Modell – einer zusätzlichen Telekamera im Teleskopaufbau. (apo, 19.08.2021)