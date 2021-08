So soll der Tesla Bot einmal aussehen. Foto: Tesla

Tesla-CEO Elon Musk hat Arbeiten an einem humanoiden Roboters namens "Tesla Bot" verkündet. Musk sprach am Donnerstag anlässlich des vom Unternehmen veranstalteten "AI Day" – des "Tages der künstlichen Intelligenz" (KI) – davon, dass der Roboter in Zukunft gefährliche, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben übernehmen könne. Der Roboter mit dem menschenähnlichen Aussehen würde tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, zeigt sich Musk überzeugt.

Lockversuche

Tesla versteht die Ankündigung des Roboters nicht zuletzt als Werbung für die eigenen KI-Ambitionen, um damit neue Entwickler aus diesem Bereich anzulocken. Trotzdem versichert Musk, dass es sich um ein reales Produkt handle. Der Tesla Bot sei rund 170cm groß, werde um die 55 Kilogram wiegen und einen Bildschirm als Gesicht haben. Der intern von Tesla genutzte Codename des Projekts ist übrigens "Optimus". Ein erster Prototyp soll irgendwann im kommenden Jahr erhältlich sein.

Einsatz

Tesla stellte auf der Veranstaltung außerdem Computerchips für das Training seines automatisierten Fahrsystems vor. Der Direktor des Unternehmens, Ganesh Venkataramanan, erklärte, er habe vor einigen Jahren einen Tesla-Ingenieur gebeten, einen "superschnellen" Trainingscomputer zu entwickeln. Deswegen habe man das Projekt "Dojo" gestartet. Das Computersystem soll ab dem kommenden Jahr einsatzbereit sein. (red/APA, 20.8.2021)