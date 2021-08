Burkina Faso wird seit Jahren von jihadistischer Gewalt erschüttert. Foto: AFP/OLYMPIA DE MAISMONT

Ouagadougou – Nach einem Anschlag mutmaßlicher Jihadisten auf einen Militärkonvoi in Burkina Faso ist die Zahl der Todesopfer auf 80 gestiegen. 59 Zivilisten, sechs regierungsnahe Milizionäre und 15 Militärpolizisten wurden getötet, wie Regierung und Militär am Donnerstag mitteilten. Der Angriff ereignete sich am Mittwoch, als islamistische Kämpfer in der Nähe der Stadt Arbinda einen zivilen Konvoi überfielen, der von Militärpolizisten eskortiert wurde.

Am Mittwoch war die Zahl der Todesopfer zunächst mit 47 angegeben. Nach Angaben der Sicherheitskräfte vom Donnerstag wurden bei dem Anschlag auch 80 Kämpfer getötet. Es war der letzte einer Reihe von Angriffen in der westafrikanischen Sahelzone in diesem Monat.

Der Anschlag ereignete sich im Norden von Burkina Faso und unweit der Grenzen zu Niger und Mali. Das Drei-Länder-Dreieck wird seit Jahren von jihadistischer Gewalt erschüttert. Die Anschläge gehen von Ablegern des Terrornetzwerks Al-Kaida oder der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) aus. Seit 2015 wurden durch die Gewalt mehr als 1.400 Menschen getötet und 1,3 Millionen Menschen vertrieben. (APA, 20.8.2021)