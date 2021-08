Bethesda hat eine Remaster-Version des originalen "Quake" veröffentlicht. Der wegweisenden Ego-Shooter aus der Spieleschmiede von Id Software feierte am Donnerstag sein 25 jähriges Jubiläum. Die neue Version unterstützt eine 4K-Auflösung, eine Bildrate von 60 FPS, und wurde visuell neu aufbereitet, wie Bethesda auf der Quake-Con ankündigte. Neben einem Online-Multiplayer-Modus, der Cross-Play unterstützt, können auch offline bis zu vier Spieler mit Split-Screen zusammen spielen.

Bethesda Softworks

Konsolen und PCs

Erhältlich ist der Remaster für Windows-PC und eine Reihe von Konsolen, darunter die Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Unterstütz wird nun auch Cross-Play, das heißt, dass Spieler auf verschiedenen Geräten gemeinsam spielen können. Nutzer, die das originale Spiel über Steam oder den Bethesda Launcher gekauft haben, erhalten die Remaster-Version von "Quake" als kostenloses Download.

Verbesserungen und DLCs

In Sachen Grafik können sich Spieler auf verbesserte 3D-Modelle, dynamische Schatten, Bewegungsunschärfe und Kantenglättung freuen. Neben den Erweiterungen "Scourge of Armagon" und "Dissolution of Eternity" ist auch das neue DLC von Wolfstein-Macher Machine Games namens "Dimension of the Past" enthalten.

Das originale "Quake" erschien 1996 als Nachfolger der Doom-Serie von Id Software. Zwar startete es als Einzelspieler-Shooter mit einer Kampagne, jedoch wurde es später als Multiplayer-Arena-Shooter berühmt. Zwischen 1997 und 2007 erschienen vier Fortsetzungen, bis Bethesda Id Software 2009 kaufte. Seither wurde nur ein weiterer "Quake"-Titel 2017 veröffentlicht, und zwar "Quake Champions" für Windows-PC. (hsu, 20.8.2021)