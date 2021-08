Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel trifft am Freitag in Moskau den russischen Präsidenten Putin. Das Nawalny-Attentat belastet die Beziehung der Länder

Alexej Nawalny ist mittlerweile seit über einem halben Jahr in Russland inhaftiert. Foto: AFP / Alexander Zemlianichenko

Moskau/Berlin – An diesem Freitag jährt sich der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zum ersten Mal – und am Freitag trifft die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgerechnet den Mann, den viele verdächtigen, diesen Anschlag in Auftrag gegeben zu haben: den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Im Rückblick: Am 20. August 2020 sitzt Nawalny in einem Flugzeug von Sibirien nach Moskau. Während des Flugs verliert er das Bewusstsein. Die Maschine muss notlanden, Nawalny wird auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Omsk gebracht, wo er um sein Leben kämpft. Nawalnys Team spricht sofort von einer Vergiftung. Merkel bietet Nawalny die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus an. Es beginnen dramatische Stunden, in denen die Familie Nawalnys, Unterstützer und die Bundesregierung mit dem russischen Staat um die Verlegung des Patienten ringen. Russische Ärzte betonen, sie hätten in Blut- und Urinproben kein Gift gefunden.

Merkel sprach von "versuchtem Giftmord"

Am 22. August wird Nawalny schließlich mit einem von deutschen Aktivisten gecharterten Ambulanzflugzeug nach Berlin ausgeflogen und dort zur Behandlung in die Universitätsklinik Charité gebracht.

Am 2. September steht laut Merkel "zweifelsfrei" fest, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Merkel spricht von einem "versuchten Giftmord". Wörtlich sagt sie: "Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste." Und sie fährt fort: "Es stellen sich sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und muss. Die Welt wird auf Antworten warten." Wenn Merkel am Freitag Putin trifft, wartet die Welt noch immer auf Antworten aus Russland. Persönliche Anschuldigungen gegen Putin hat der Kreml als "grundlos" zurückgewiesen.

Nawalny-Attentat belastet deutsch-russische Beziehung

Nach seiner Rückkehr nach Russland im Jänner 2021 wurde Nawalny sofort festgenommen, einige Wochen später wegen angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verurteilt und im Straflager Prokow östlich von Moskau inhaftiert.

Offizielle Ermittlungen zu dem Fall haben die russischen Behörden trotz westlicher Sanktionen gegen enge Mitarbeiter Putins wegen ihrer mutmaßlichen Verwicklung in den Anschlag nie eingeleitet. Diese Straffreiheit der Verantwortlichen prangerte zum Jahrestag des Anschlags Amnesty International an. Die russischen Behörden würden die Aufklärung des Verbrechens "offensichtlich verweigern", Merkel müsse das Thema bei Putin ansprechen, erklärte die Menschenrechtsorganisation.

Der Besuch der Kanzlerin wird also in angespannter Atmosphäre stattfinden. "Dieser immer noch ungelöste Fall ist eine schwere Belastung des Verhältnisses zu Russland", sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Mittwoch. Moskau wirft Deutschland und anderen westlichen Staaten seinerseits eine "Propagandakampagne" gegen Russland vor. Insbesondere Berlin lasse "keine Gelegenheit aus, den Hype um Nawalny" als Vorwand für "neue Angriffe auf uns" zu nutzen, erklärte das Außenministerium. (APA, 20.8.2021)