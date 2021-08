Türkei Kein Vor, kein Zurück: Afghanische Geflüchtete in der Türkei

Video

Laura Schmidt



1 Posting

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan flüchten zehntausende Menschen in die Türkei in der Hoffnung, von dort aus in westliche europäische Länder zu gelangen. Doch die Außengrenzen sind momentan dicht.