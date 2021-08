Maverick Vinales war einmal Yamaha-Pilot. Foto: REUTERS/Yves Herman

Mailand – Yamaha hat am Freitag den Vertrag mit Motorradpilot Maverick Vinales vorzeitig aufgelöst. Vorausgegangen war eine Suspendierung des WM-Fahrers. Beim Grand Prix der Steiermark am vorvergangenen Wochenende hatte der Spanier versucht, sein Motorrad mutwillig zu beschädigen. Vinales drehte den Motor seiner Yamaha mehrere Male absichtlich in den Drehzahl-Grenzbereich und provozierte so einen Motorschaden. Der Iberer wurde daraufhin nicht für den GP von Österreich berücksichtigt.

Die Telemetriedaten und die Onboard-Aufnahmen überführten den ehemaligen Moto3-Weltmeister. Nach der Vertragsauflösung muss sich Yamaha für den Rest der Saison einen Ersatzfahrer suchen. Vinales hat jetzt die Möglichkeit, für einen anderen Hersteller zu starten. Am Montag unterzeichnete der 26-Jährige für die folgende Saison einen Vertrag bei Aprilia. Es wird erwartet, dass er noch in der laufenden Serie für den italienischen Hersteller aus Noale antreten wird. (APA/dpa, 20.8.2021)