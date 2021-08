Die Vorgängerregierung war nach nur 17 Monaten zurückgetreten. Nun ist wieder die in Korruptionsaffären verwickelte Unmo an der Macht

Ismail Sabri Yaakob heißt Malaysias neuer Premierminister. Foto: AFP/ARIF KARTONO

Kuala Lumpur – In Malaysia ist Ismail Sabri Yaakob am Freitag zum neuen Regierungschef ernannt worden. Wie der Königspalast mitteilte, stellte sich eine Mehrheit der Abgeordneten hinter ihn. Daher sei er "in Übereinstimmung mit der Verfassung" als Regierungschef bestimmt worden.

Ismail Sabri ist Mitglied der Partei Umno, die in Malaysia sechs Jahrzehnte lang regiert hat, bis sie 2018 die Wahl verlor. Sein Vorgänger war am Montag jedoch nach nur 17 Monaten zurückgetreten. Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah hatte dem bisherigen Regierungschef Muhyiddin Yassin endgültig die Unterstützung entzogen.

"Der König hofft, dass mit der Ernennung des neuen Regierungschefs die politischen Turbulenzen beigelegt werden", hieß es in einer Erklärung des Palastes. Am Samstag soll der neue Premierminister angelobt werden. Ismail Sabri ist gelernter Jurist und seit 2004 Abgeordneter im Parlament. In früheren Regierungen hatte er diverse Ministerämter belegt.

Korruptionsvorwürfe

Doch auch er vereint, wie bereits sein Vorgänger Muhyiddin, nur eine hauchdünne Mehrheit hinter sich. Analysten befürchten, dass sich die Korruption unter einer neuerlichen Umno-Führung im Land verschlimmern könnte. "Eine unreformierte Umno zurück an der Macht verheißt kaum gutes für die Zukunft", sagt der Ökonom Alex Holmes von "Capital Economics". Sowohl Präsident Ahmed Zahid Hamidi als auch der ehemalige Premier Najib Razak, beide Umno, müssen sich wegen Korruption verantworten. Beide weisen die Vorwürfe zurück. (APA, Reuters, 20.8.2021)