Die vierte "Dossier"-Printausgabe hat Red Bull zum Thema. Foto: Dossier

Wien – Die Rechercheplattform "Dossier" bietet ihre "Recherche-Show" zum Nachschauen an. Sie feierte mitten im Corona-Lockdown im Winter Premiere am am Volkstheater in Wien. Basierend auf den "Dossier"-Recherchen zu Red Bull setzte das Volkstheater eine Show um, die sich mit dem Dosenimperium von Dietrich Mateschitz beschäftigte.

"Dass die Show aufgrund der Pandemie online stattfinden musste, wird nun zum Vorteil für unsere Mitglieder: Sie können sich das Stück in voller Länge im Dossier-Mitgliederbereich ansehen", teilte die Plattform am Freitag in ihrem Newsletter mit. Aktuell hält "Dossier" bei mehr als 5800 Mitgliedern.

Weiter stehen ab sofort alle bisher erschienenen "Dossier"-Magazine im Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie können mit dem eReader gelesen werden.

Die Rechercheplattform "Dossier" hat im Februar unter dem Titel "Red Bull – Ungesüßte Geschichten" das Dosen-Imperium von Dietrich Mateschitz unter die Lupe genommen. (red, 20.8.2021)