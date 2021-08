Die junge Wiener Galerie Wonnerth Dejaco darf sich über 4000 Euro freuen. Foto: Heribert Corn

Wien – Die Galerien Charim, Croy Nielsen, Reinthaler, Gabriele Senn und Wonnerth Dejaco haben die Galerienpreise 2021 der Stadt Wien zugesprochen bekommen. Die Preise sind mit je 4.000 Euro dotiert und würdigen "Ausstellungsprogramme von privaten Galerien auf dem Wiener Kunstmarkt, die sich durch eine hohe Qualität in der Programmgestaltung auszeichnen und spannende Positionen von Künstlerinnen und Künstlern präsentieren", wie es am Freitag in einer Aussendung hieß.

Auch Offspace-Preise vergeben

Zum zweiten Mal vergibt die Stadt Wien Kultur auch Offspace-Preise als Würdigung von hervorragenden Ausstellungsräumen, die überwiegend von Künstlerinnen und Künstlern selbst betrieben werden. Preisträger dieser ebenfalls mit je 4.000 Euro dotierten Auszeichnungen sind heuer Bar du Bois, Gesso Art Space, Kevin Space, Klucky Land und Mauve. (APA, 20.8.2021)