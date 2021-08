Marion Cotillard verkörpert Chanson-Diva Edith Piaf in "La vie en rose", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ARD Degeto Film/Telepool/Legende/TF1 International/Songbird Pictures Limited

7.30 ALLE DA?

Servus Kasperl Kasperl und Buffi urlauben auf der Insel Bumballobum. Aber der böse Zauberer Tintifax hat davon Wind bekommen und tut alles, um Kasperl und Buffi den Urlaub zu verderben. Bis 7.55, ORF 1

8.35 ABKÜHLUNG

Im Bann der Arktis (1–2/2) Die Arktis wird sich infolge des Klimawandels unwiederbringlich verändern. Reporter Klaus Scherer besucht grönländische Küstendörfer und begleitet eine finnische Studentin, die Rentiere züchtet. Bis 10.05, 3sat

20.10 OKTOSKOP

Elektro Moskva Experimenteller Lo-Fi-Essayfilm über das letzte Jahrhundert sowjetischer und postsowjetischer "Elektrogeschichte". Die beiden Regisseure Elena Tikhonova und Dominik Spritzendorfer sind zu Gast bei Robert Buchschwenter. Bis 22.00, Okto

20.15 EDITH PIAF

La vie en rose (La Môme, F 2007, Olivier Dahan) Ein Leben voller Verluste prägte das kurze Leben der Chanson-Diva Edith Piaf. Die kleine, energische Frau mit der starken Stimme schaffte den Sprung vom Zirkus- und Straßenleben zum gefeierten und exzessiv feiernden Weltstar. Der Tod ihrer großen Liebe – des Boxweltmeisters Marcel Cerdan – läutete ihren Verfall ein. Marion Cotillard erhielt für die Rolle der Piaf einen Oscar. Bis 22.30, Arte

20.15 INTERVIEW

Puls-4-Sommergespräch mit Kanzler Sebastian Kurz Das für Anfang August geplante Gespräch wurde krankheitsbedingt verschoben und wird jetzt nachgeholt. Manuela Raidl trifft den ÖVP-Parteichef in Pulkau im Weinviertel und befragt ihn zu Koalition, Klimakrise, die wichtigsten Projekte seiner Kanzlerschaft. Im Anschluss analysiert Thomas Mohr mit Gästen das Gespräch. Bis 22.00, Puls 4

20.15 KALT UND IMMER KÄLTER

Racheengel – Ein eiskalter Plan Kriminalkommissarin Tina Campenhausen wird in ein Hotel in Travemünde gerufen. Ein Hotelgast liegt tot in der Badewanne. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin. Aber wir wissen: Es ist nie so, wie es scheint. Bis 21.46, 3sat

23.20 UNTERWEGS MIT SPIRA

Alltagsgeschichte: Rast an der Autobahn 1994 hat sich Elizabeth T. Spira mit ihrem Team auf Parkplätzen, Raststätten und Tankstellen umgesehen und tritt unter anderem Anton, der in Völkermarkt und Kärnten fast täglich mit seinem Fahrrad auf der Autobahn zur Raststätte fährt, um fremde Gesichter zu sehen. Bis 0.05, ORF 2

00.30 RÜHREND

Der Chor der harten Kerle (NOR 2018, Jo Vemund Svendsen) Bei ihrer Gründung ihres Männerchors haben sich die Mitglieder geschworen, auf ihren Beerdigungen füreinander zu singen. Dann erkrankt Chorleiter Ivar an Krebs. Er hat nicht mehr lange zu leben. Doch er will noch dabei sein, wenn die Männer als Vorgruppe vor Black Sabbath singen. Bis 1.25, Arte