Activision kündigte am Freitag an, dass der neueste Teil der Shooter-Serie im November erscheinen wird

Wie für die Serie üblich, wird man auch diesmal Konflikte an verschiedenen Schauplätzen besuchen. Foto: Activision

Eine der erfolgreichsten Shooter-Serien der Videospielgeschichte kehrt am 5. November zurück. Als Setting für "Call of Duty Vanguard" dient einmal mehr der Zweite Weltkrieg, was der neue Ankündigungstrailer verrät.

PlayStation

Zurück zu den Wurzeln

Nachdem sich die Konkurrenz von Electronic Arts, genauer gesagt "Battlefield", in diesem Jahr aus den realen Kampfschauplätzen zurückgezogen hat und ein Zukunftsszenario inszeniert, kehrt der große Mitbewerber "Call of Duty" zurück zu den Wurzeln. Der neue Trailer verrät, dass man sich wieder in verschiedenen Szenarios des Zweiten Weltkriegs finden wird, darunter die nordafrikanische Wüste, Russland und der Pazifik. Luftschlachten, Auseinandersetzungen in Häuserschluchten: Es scheint wieder das gewohnte Programm auf die Spieler zu warten.

Neben einer Solo-Kampagne wird einmal mehr der Multiplayer-Modus im Fokus stehen. 20 Karten wird das Spiel zum Start bieten, davon 16 Karten für die üblichen Modi und vier Karten für den neuen Champion-Hill-Modus. Angelehnt an die beliebte Battle-Royale-Formel, will man hier etwas eigenes aufbauen, um Spieler mit dem neuen Teil auch ein wenig zu überraschen. Die Turnier-Reihe wird man alleine oder in Duos beziehungsweise Trios bestreiten können. Am Ende kann nur ein Team überleben, doch im Gegensatz zu Battle Royale wird man auf kleinen Karten nur etwa eine Minute lang spielen, bis ein Sieger feststeht. Als weiterer Modus wurde "Zombies" bestätigt.

Weiters bekommt "Warzone" mit dem Erscheinen von "Vanguard" eine neue Karte spendiert. Ebenfalls geplant ist für "Warzone" ein Anti-Cheat-System, welches das aktuell bestehende unfaire Spiel mancher Gamer limitieren soll.

Moderne Technik

Um auch die neue Konsolen-Hardware auszureizen, verspricht Activision eine enge Zusammenarbeit zwischen den Studios Sledgehammer Games und Infinity Ward. Letzteres ist hauptverantwortlich für die "Modern Warfare"-Reihe, die technisch die Basis für "Vanguard" sein wird. Der neueste Teil soll natürlich auch das optisch bisher aufwendigste Spiel der Reihe werden. Wie sehr sich das auf die Playstation-5- und die Xbox-Series-X/S-Version auswirken wird, muss man wohl nach den ersten Gameplay-Videos, die sicher noch kommen werden, bewerten.

Das Spiel wird zusätzlich auf den Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen und natürlich auch einen PC-Ableger bekommen. (aam, 20.8.2021)