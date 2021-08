Bei den XVI. Paralympics in Tokio treten ab Dienstag auch sechs Frauen und 18 Männer aus Österreich an. Mit dabei auch Natalija Eder, Nico Langmann, Valentina Strobl und Günther Matzinger

Am Dienstag (13 Uhr MESZ) beginnen die Paralympics mit der Eröffnungsfeier. 4400 Aktive aus 170 Ländern sind bei den Spielen nach den Spielen dabei. Bis 5. September stehen in 22 Sportarten 539 Medaillenentscheidungen an. Für Österreich sind 24 Aktive in acht Sparten vertreten. Zehn von ihnen haben schon Medaillen bei Paralympics erobert, elf geben in Japan ihr Debüt. In sieben Sportarten dürfen sich ÖPC-Aktive Chancen auf Medaillen ausrechnen. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro wurden insgesamt neun Medaillen (eine Goldene, vier Silberne und vier Bronzene) erbeutet.