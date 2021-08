In fünf Wochen gehen die Bundestagswahlen in Deutschland über die Bühne. Um vom aktuellen Thema Gebrauch zu machen, hat der deutsche Smoothie-Hersteller True Fruits auf Flaschen das Wahlprogramm der sechs größten Parteien abgedruckt. Mit der Marketing-Aktion löste das Unternehmen, wie schon öfter in der Vergangenheit, eine breite politische Debatte aus.

"Qual der Wahl"



Auf den Flaschen abgedruckt sind jeweils neun Punkte der Wahlprogramme von CDU, FDP, AFD, SPD, Grüne und Die Linke – zwei der Punkte sind dabei von True Fruits ausgedacht. Es handelt sich dabei um ein "Wahr oder falsch"-Ratespiel, bei dem die Käufer des Getränks die erfundenen Punkte ausfindig machen sollen. Das Motto der Kampagne lautet "Die Qual der Wahl", eine Anspielung auf die Bundeswahl und die Auswahl an Smoothie-Sorten.

In den sozialen Medien sorgte die Aktion für gemischte Reaktionen. Während manche Nutzer den Versuch, die Bundeswahl und die Parteiprogramme sichtbarer zu machen, begrüßten, kritisierten einige auch, dass die Punkte der Parteien nicht weiter erläutert und in Kontext zu Fakten gesetzt werden. Auch die Verbreitung der rechten Partei der AFD sorgte für kritische Stimmen. Ein Nutzer kommentierte etwa "Rechts schmeckt mir nicht" auf Instagram.

Rechts kein Platz

Am Donnerstag reagierte auch die deutsche Supermarkt-Kette Edeka mit einem Instagram-Posting auf das Design einer Flasche. "Vielen Dank für die Smoothies, aber die AfD-Flaschen haben wir nicht bestellt, die schicken wir direkt zurück", heißt es im Posting. In einem Bild ist die AFD-Flasche ganz am Rande des Bildes zu sehen. Darüber geschrieben steht: "Rechts ist bei uns kein Platz im Regal".

Der Beitrag sammelte innerhalb weniger Stunden tausende Facebook-Kommentare. Dort begrüßte der WWF die "klare Positionierung" des Supermarkts, ein anderer Nutzer schrieb "AFD-Flaschen gibt's schon genug im Bundestag, den Landtagen und auch hier in der Kommentarspalte. Sie braucht man echt nicht im Regal". Viele Kommentare stehen der Aktion von Edeka jedoch kritisch gegenüber und verorten ein "undemokratisches" Verhalten.

Vorwurf von True Fruits

Die Reaktion des Supermarkts konterte True Fruits mit einem eigenen Instagram-Posting. Mit einer Grafik, die jener des Einzelhändlers Edeka ähnelt, ist die Aufschrift "Für politische Aufklärung ist bei uns kein Platz im Regal" zu lesen, darunter abgebildet sind die Flaschen aller Parteien. "Liebe Edeka, ja, wir finden die AFD auch scheiße. Aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht", heißt es im Statement von True Fruits. Auch nennt der Safthersteller die Aktion der Supermarktkette populistisch.

Werbung mit Provokation

True Fruits hat in der Vergangenheit schon öfter mit seinen Marketing-Aktionen für Kontroversen gesorgt. Dabei setzt der Smoothie-Hersteller oftmals auf provokante Sprüche, die auf den Flaschen abgedruckt werde, wie etwa Penisse, die mit Sonnencreme auf Frauenrücken gemalt werden, kombiniert mit dem Schriftzug "Sommer, wann feierst du endlich dein Cumback?".

2017 wurde ein schwarzer Smoothie dem Satz "Schafft es selten über die Grenze" beworben, 2019 nannte True Fruits den dunklen Smoothie "Unser Quotenschwarzer". Im selber Jahr forderte eine Petition unter dem Hashtag #truediskrimierung Handelspartner auf, die Produkte von True Fruits zu boykottieren. (red, 20.8.2021)