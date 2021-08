[Inland] Der "Glaubenskrieg" um das Aussperren von Impfverweigerern

Regierung kündigt schärfere Corona-Regeln an: Ab Herbst Ein-G in Discos möglich

Ex-Finanzminister Rudolf Edlinger gestorben

"Chorherr brav!": Investor Tojner soll laut Mail Spende an Widmung gekoppelt haben

[International] Von der Leyen fordert EU-Länder zur Aufnahme von Afghanen auf

[Panorama] Politische Rhetorik und Flüchtlinge: Das Leid ist kalkuliert

[Kultur] Wie schlecht sind die Gagen in der Kulturbranche?

Schlangenjahr 2021: Wenn der Lokus nicht mehr sicher ist

[Lifestyle] Döner in Wien: Dem Spieß auf der Spur

[Sport] Salzburg weiter makellos: 3:1 gegen Klagenfurt

[Wetter] Es wird noch einmal sehr warm und es gibt einiges an Sonne. Strahlend sonnig wird es aber nicht. Bald schon treffen hohe, durchscheinende Wolken ein. Ab dem späten Nachmittag sind auch dichtere Wolken dabei und zumindest in der Umgebung von Wien schon einzelne Gewitter. Es weht mäßiger Wind, erst aus Südost, später aus West. Zeitweise ist es schwül und die höchste Temperatur liegt um 29 Grad. Zum Abend hin steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit. In der Nacht folgen kräftiger Regen und heftiger Westwind.



[Zum Tag] 22. August 1976: Der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz, der sich am 18. August in Zeitz auf offener Straße anzündete, um gegen die Menschenrechtsverletzungen in der DDR zu protestieren, stirbt an seinen Verletzungen.