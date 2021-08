Ofner muss durch die Quali. Foto: AFP/DENNIS

Zwei Männer und zwei Frauen können in der Qualifikation verhindern, dass Österreich erstmals nach langer Zeit mit keinem Spieler im Hauptbewerb eines Tennis-Majors vertreten ist. Sebastian Ofner, Jurij Rodionov bzw. Barbara Haas und Julia Grabher bestreiten kommende Woche die Ausscheidung für die US Open in New York. Die Spiele gehen von Dienstag bis Freitag in Szene.

Titelverteidiger Dominic Thiem musste wegen seiner anhaltenden Verletzung am rechten Handgelenk seinen Trip nach Flushing Meadows absagen. Und Österreichs Nummer zwei im ATP-Ranking, Dennis Novak, hatte schon vor einigen Wochen seinen diesjährigen Verzicht auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres angekündigt. Der Grund dafür ist allerdings wesentlich erfreulicher: Novak wurde kürzlich Vater eines Buben. Er spielt stattdessen kommende Woche beim neuen ATP-Challenger-Turnier in Tulln. (APA, 21.8.2021)