Living her life like it's golden. Foto: imago images/Xinhua

Gewichtheberin Polina Guryewa, die erste olympische Medaillengewinnerin aus Turkmenistan, ist für ihren Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio reichlich belohnt worden. Die 21-Jährige wurde am Samstag bei einer Feier in Aschchabat geehrt und erhielt für ihre gewonnene Silbermedaille in der Kategorie bis 59 kg ein Auto, eine Wohnung und 50.000 Dollar (42.841,23 Euro) als Belohnung. (APA, 21.8.2021)