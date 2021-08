Faust. Foto: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Mailand – Meister Inter Mailand ist mit einem Sieg in die neue Saison der italienischen Fußball-Liga Serie A gestartet. Das Team des neuen Trainers Simone Inzaghi gewann am Samstagabend mit 4:0 (2:0) gegen Genoa. Milan Skriniar (6.), Hakan Calhanoglu (14.) trafen für den Titelverteidiger vor der Pause, Arturo Vidal (74.) und Edin Dzeko (87.) legten nach Seitenwechsel nach. Dzeko war erst in der vergangenen Woche vom Liga-Konkurrenten AS Roma zu Inter gekommen.

Der bei Inter unter Vertrag stehende Valentino Lazaro war nicht im Kader, der ÖFB-Teamspieler soll bis Transferschluss am 31. August noch verliehen werden. Hellas Verona unterlag daheim US Sassuolo mit 2:3 (0:1). (APA/dpa, 21.8.2021)