Das Pixel 5 ist bald wieder Geschichte. Foto: Proschofsky / STANDARD

Dass Smartphone-Hersteller recht bald nach dem Marktstart eines neuen Smartphones den Verkauf des Vorgängers einstellen, das kennt man recht gut. Dass ein Unternehmen diesen Schritt bereits Wochen zuvor unternimmt, ist hingegen eher ungewöhnlich. Genau dies tut Google aber nun.



Streichung

Nur wenige Tage nach der Präsentation des neuen Mittelklasse-Smartphones Pixel 5a kündigt Google die Einstellung von gleich zwei aktuellen Smartphones an. Wie zu erwarten, zählt dazu das Pixel 4a 5G, war es doch der direkte Vorgänger der Neuvorstellung. Für Verblüffung sorgt aber, dass man parallel dazu auch gleich das Pixel 5 auslaufen lässt. Immerhin handelt es sich dabei um das aktuelle Spitzengerät von Google, dessen eigener Nachfolger erst in rund zwei Monaten erhältlich sein dürfte.

Während Google diesen Vorgang mittlerweile offiziell gegenüber The Verge bestätigt hat, liefert man keinen Grund für diese Entscheidung. Gleichzeitig verweist man darauf, dass es derzeit noch Restposten gibt. In wenigen Wochen dürften aber auch diese ausgehen. So ist etwa die "Sorta Sage"-Variante in einer Art Graugrün schon jetzt nicht mehr erhältlich.

Ursachenforschung

Über die Hintergründe der Entscheidung lässt sich insofern nur spekulieren. Logisch erscheint aber, dass sich die beiden Smartphones – so spät im Zyklus wenig überraschend – aktuell kaum mehr verkauft haben dürften. Zudem macht man damit wohl auch in der eigenen Produktions- und Lieferkette den Weg frei für das Pixel 6, für das Google dem Vernehmen nach deutlich größere Absatzerwartungen hegt und entsprechend auch erstmals stark in die Bewerbung investieren will.

Die Kopplung an den Start des Pixel 5a signalisiert aber noch etwas anders, nämlich dass man darin einen adäquaten Ersatz für das Pixel 5 sieht. Das ist von der Hardwareausstattung her auch nichzt ganz von der Hand zu weisen, ist es doch nur in einzelnen Punkten schwächer als das letztjährige Spitzenmodell von Google. So teilt es sich etwa den gleichen Prozessor, weist aber auch die exakt selbe Kamerakombination auf.

Pixel 4

Diese Nähe zwischen den einzelnen Produktlinien von Google dürfte sich aber bald wieder ändern. Sollen doch das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro ein großes Hardware-Update bekommen, in dessen Zentrum ein von Google selbst entwickelter Prozessor steht. Aber auch das Kamerasystem soll komplett neu gestaltet werden. (apo, 22.08.2021)