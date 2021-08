Demir feierte sein Debüt. Foto: AFP/GILLENEA

Yusuf Demir hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den FC Barcelona einen positiven Eindruck hinterlassen. Der Wiener wurde am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao in der 62. Minute für den Dänen Martin Braithwaite eingewechselt, die Partie endete 1:1. Im Alter von 18 Jahren und 80 Tagen war die Rapid-Leihgabe als jüngster nicht-spanischer Spieler seit dem 17-jährigen Lionel Messi 2004 für Barca am Platz, was ihm freilich Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ.

"Der Notfallplan von Ronald Koeman, bei dem Neto im Zentrum und Braithwaite an vorderster Front war, wackelte eine Stunde lang, da er zahlreiche Risse aufwies. Anders sah es in der letzten halben Stunde aus, mit dem Debüt des 18-jährigen Österreichers Demir, dem Aufbäumen von De Jong und dem großen Treffer von Memphis", schrieb "El Mundo". Der Österreicher mit der Nummer 27 hatte sich auch gleich gut eingefügt, in der Schlussoffensive erzielte Memphis Depay in der 75. Minute den Ausgleich zum Endstand.

Aufputschmittel

"Barca war am Drücker, und Koeman nahm einen mehr toten als lebendigen Pedri aus dem Spiel und brachte Sergi Roberto und Yusuf Demir für Braithwaite, der bereits alles verpasst hatte, was man verpassen konnte. So sieht es also aus: Barca verlässt sich am zweiten Spieltag von La Liga auf eine 18-jährige Leihgabe von Rapid", berichtete "As".

"FC Barcelona Noticias" feierte "das offizielle Debüt eines der 'Juwelen' des Azulgrana-Teams. Yusuf Demir kam als eine Art Aufputschmittel aufs Feld und ersetzte einen sehr unkonzentrierten Martin Braithwaite, der, abgesehen von der 'unmöglichen' Chance, die er zu Beginn des Spiels vergab, nicht auffiel".

Barcas "27" besetzte den rechten Flügel des Angriffs, hieß es weiters, wo Antoine Griezmann stand, und obwohl er keine Riesenauftritte hatte, um die Cules bei der Suche nach dem Ausgleichstreffer (oder dem Comeback) zu "pushen", war er sehr mutig, direkt und konzentriert. "Er hat zwar nicht alles richtig gemacht, aber er hat einige Kostproben seines Talents auf dem Spielfeld von San Mames gezeigt. Es gibt noch viel Raum für Verbesserungen, aber er ist ein sehr junger Spieler, der den Blauroten noch viel Freude bereiten kann." (APA, 22.8.2021)