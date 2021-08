Der Chef der Sozialdemokraten und Ministerpräsident will im November seine Ämter abgeben

Löfven war vor wenigen Wochen bereits einmal zurückgetreten. Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Stockholm – Der schwedische Ministerpräsident und Chef der sozialdemokratischen Partei Stefan Löfven hat am Sonntag bekanntgegeben, dass er im November beide Ämter niederlegen will. Er habe die Parteiführung darüber informiert, beim Parteikongress im November die Funktion des Parteichefs abgeben zu wollen. Danach wolle er auch von seinem Amt als Premierminister zurücktreten.

"Im Wahlkampf nächstes Jahr werden die Sozialdemokraten von jemand anderem angeführt werden als mir", sagte er. "Alles hat ein Ende und ich möchte meinem Nachfolger die besten Bedingungen geben." Es ist die dritte Regierung, der Löfven aktuell vorsteht. Er ist seit 2014 Ministerpräsident. Die nächste Parlamentswahl ist für September 2022 geplant.

Der Schritt folgt auf eine Phase schwieriger Machtverhältnisse im schwedischen Parlament. Bereits im Juni war Löfven als Ministerpräsident zurückgetreten. Damals war seine rot-grüne Minderheitsregierung zwei Wochen zuvor im Zuge eine Mietpreis-Streits mit der Linkspartei per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Lövfen entschied sich damals für den Rücktritt, nur um dann eine Woche später erneut von Präsident Andreas Norlén für das Amt vorgeschlagen zu werden. Anfang Juli gewann er dann äußerst knapp eine Vertrauensabstimmung im schwedischen Parlament.

Schwierige Mehrheitsverhältnisse

Seit die rechtspopulistischen Schwedendemokraten 2018 so stark bei den Wahlen abgeschnitten haben, stellt sich die Regierungsbildung in dem einst stabilen Schweden schwierig dar. Die die zwei traditionellen Lager der Bürgerlichen und der Sozialdemokraten halten sich in etwa die Waage, allerdings nun auf niedrigem Niveau. Nur durch Schulterschlüsse über traditionelle Blockgrenzen hinweg konnte überhaupt eine Minderheitsregierung zustande kommen. Diese war aber äußerst brüchig. (Reuters, red, 22.8.2021)