Das Biopic "Séraphine" zeigt das Leben der französischen Malerin Séraphine Louis. In der Titelrolle brilliert Yolande Moreau, 20.15 Uhr, Arte. Foto: Diaphana Film

19.40 REPORTAGE

Re: Künstler im Knast – Meinungsfreiheit in Spanien gefährdet Bis vor wenigen Wochen musste der spanische Performancekünstler Abel Azcona noch im portugiesischen Exil leben und konnte nur verdeckt in seine Heimat reisen. Die Polizei suchte ihn. Die Anklage lautete: Gotteslästerung. Denn in seinen Kunstaktionen kritisierte er den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Die Reportage zeigt den Kampf der Künstler für die Meinungsfreiheit. Doch wo beginnt und wo endet sie? Bis 20.15, Arte

20.15 ROYAL

Themenmontag: Grace Kellys verschwundene Millionen Als Grace Kelly im Alter von 52 Jahren bei einem Autounfall starb, wies ihr Erbe 10.000 Dollar aus. Das war erstaunlich wenig für eine Frau, die eine Zeitlang die bestverdienende Schauspielerin Hollywoods, davor eine hochbezahlte Modeikone und nicht zuletzt ins Haus eines US-Millionärs geboren war. Vermögensfahnderin Gemma Godfrey macht sich auf die Suche nach Kellys verschwundenen Millionen. Ab 21.05Uhr folgt Der Monaco Clan, um 21.55 Uhr Die zwei Leben der Grace Kelly. Bis 22.20, ORF 3

20.15 ALLES FÜR DIE KUNST

Séraphine (F/D 2008, Martin Provost) Kunstkenner Uhde zieht sich in das kleine Städtchen Senlis zurück und stellt die unscheinbare Séraphine als Haushälterin ein, um bald darauf ihr Zeichentalent zu entdecken. Sieben Césars. Bis 22.15, Arte

20.15 RASSISMUS

BlacKkKlansman (USA 2018, Spike Lee) John David Washington startet als afroamerikanischer Cop eine im Jahr 1978 unmöglich erscheinende Mission. Mit Adam Driver als seinem Kollegen will er den Ku-Klux-Klan infiltrieren. Oscar für das beste adaptierte Drehbuch und fünf weitere Nominierungen. Nach der Autobiografie von Ron Stallworth. 22.20, ORF 1

Trailer zu "BlacKkKlansman". Universal Pictures Germany

20.15 KOMÖDIE

Dreiraumwohnung (D 2021, Isabel Kleefeld) In der Fortsetzung von Zweibettzimmer trifft Perfektionistin auf Chaosqueen: Konstanze (Anja Kling) erhält Besuch von der quirligen Jackie (Carol Schuler) samt ihren drei Kindern und wird sie so schnell nicht wieder los. Die fast vergessene Reha-Bekanntschaft hat in ihrer Wohnung einen Wasserschaden. Konstanze bietet Unterschlupf an. Und bald findet sich im Kühlschrank Fastfood statt Bio. Bis 21.45, ZDF

20.15 DOKUMENTATION

Wildschweine – Das Comeback Sie wurden gejagt und abgeschlachtet, in vielen Regionen Europas waren sie ausgerottet. Doch mittlerweile fühlen sie sich in den europäischen Wäldern wieder heimisch, ihre Population dehnt sich weiter aus. Sie haben alles, was für ihr Überleben wichtig ist: Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und äußerst scharfe Sinne. Bis 21.00, 3sat

21.05 INTERVIEW

ORF-Sommergespräch Zu Gast bei Lou Lorenz-Dittlbacher ist heute FPÖ-Chef Herbert Kickl. Bis 22.00, ORF 2