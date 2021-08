Ein Herz und eine Seele: Christoph und sein Mops Louie. Foto: ORF/TALK TV/Gustl Gschwantner

Aus sechs Bundesländern kommen heute die Frauen und Männer, die via Partnerbörse ORF mit den "Liebesg’schichten und Heiratssachen" (20.15 Uhr, ORF 2) einen Menschen an ihrer Seite suchen. Und hoffentlich auch finden.

Da wäre etwa die energisch-resche Mary ("40 plus plus"), die sich kein Blatt vor den Mund nimmt und jemanden mit eigener Wohnung schätzt. "Ich brauch auch meinen Freiraum und will nicht, dass er mich rund um die Uhr anruft", gibt sie ihrem Zukünftigen mit auf den Weg. Hans Moser verehrt sie, aber der Neue soll schon "ein bisserl schöner als der Moser sein". Gerne "mit Glatze oder Halbglatze". Fleischhauer Stefan mag kein Mädl mit Tattoos oder Piercings, dafür gerne eine mit Brille, "dann sind wir gleichberechtigt". Und Energiebündel Emese gefallen stattliche Männer wie Schauspieler Gerard Butler. Das Wichtigste aber: "Hauptsache er ist ein guter Mensch."

Einen solchen wünscht sich auch die ehemalige Krankenschwester Andrea. Sportlich, kunst- und kulturinteressiert soll er sein und sich gut mit ihren Söhnen und der Schwiegertochter verstehen. Apropos Töchter: "Jede Tochter hat eine schöne Mutter", weiß Dieter aus Tirol, der 70-Jährige ist leidenschaftlicher Komparse, fährt Motorrad und dichtet für seine Traumfrau: "Die Berge musst du schon gern erklimmen, dann wird es mit der Liebe auch bestens stimmen."

Christoph oder auch Dragqueen Gloria sucht einen "ordentlichen" Mann mit Brusthaaren und Bart, aber "er soll bitte nicht auch eine Dragqueen sein". Vor allem ist einer mit einem Herz für Tiere gefragt: "Loriot hatte recht. Ein Leben ohne Mops ist möglich. Aber sinnlos." (Astrid Ebenführer, 23.8.2021)