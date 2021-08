Österreich

260 Feuerwehreinsätze in Oberösterreich, Unwetter auch für Montag erwartet

Am Vortag kam es in vielen Bundesländern zu Sturmschäden. Die steirische Landwirtschaft beklagt Schaden von 2,8 Millionen Euro. Auch am Montag sollen starke Gewitter durchs Land ziehen