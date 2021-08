Von der Premier League in die Ligue 1: Xherdan Shaqiri. Foto: EPA/Anatoly Maltsev

Lyon – Der Schweizer Fußball-Teamspieler Xherdan Shaqiri wird sich unter Vorbehalt eines positiven Medizinchecks Olympique Lyon anschließen. Wie der französische Club in einer Mitteilung bekanntgegeben hat, wurde eine grundsätzliche Einigung mit Liverpool über den Wechsel des Offensivspielers gefunden. Demnach traf Shaqiri am Sonntagabend in Lyon ein, um sich den medizinischen Tests zu unterziehen und die letzten Details zu klären.

Über die Vertragsdauer und Ablösemodalitäten machte Olympique Lyon vorerst keine Angaben. Gemäß der englischen Zeitung Guardian lässt Liverpool Shaqiri für rund 9,5 Millionen Pfund (11,08 Mio. Euro) nach Frankreich ziehen. Shaqiri soll in Frankreich einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben. Trainer von Lyon ist der frühere Dortmunder und Leverkusener Coach Peter Bosz. (APA/sda, 22.8.2021)