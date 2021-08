Innenminister Nehammer will keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Foto: APA/BKA/FLORIAN SCHROETTER

"Keine falschen Signale zu senden", darum hätten die EU-Innenminister EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gebeten, sagt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Im Ö1-"Morgenjournal" zeigt er sich nun umso mehr "schockiert", dass aber genau das passiert sei. Johansson habe "verwaschene Botschaften" ausgesendet, die zu einem Anstieg der organisierten Kriminalität und Schlepperei aus Afghanistan führen werden, warnte Nehammer. Ursula von der Leyen habe "noch eins draufgelegt", so der Innenminister, indem sie von sicheren Fluchtrouten gesprochen habe.

Ihm gehe es nach wie vor "um Stabilisierung vor Ort", darum, die Nachbarländer Afghanistans zu unterstützen und die humanitäre Hilfe dort auszubauen. Weitere Flüchtlinge in Österreich aufzunehmen schließt er aus, auch nicht besonders gefährdete Personen. Vulnerable Gruppen sollten in der Region sicher untergebracht werden.

Bereitschaft der EU

Was war passiert? Johansson hatte am Sonntag alle EU-Länder aufgefordert, über das Umsiedlungsprogramm des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) mehr Schutzsuchende aus Afghanistan aufzunehmen. Sie sprach von Menschen, die besonders gefährdet sind, etwa Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten. Die EU-Kommission sei bereit, solche Programme zu koordinieren und zusätzliche Finanzhilfen bereitzustellen, bekräftigte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch eines Erstaufnahmelagers für vor den Taliban geflohene afghanische Ortskräfte der EU in Spanien am Samstag. Auch von der Leyen stellte klar, dass ebenso den Menschen in Afghanistan weiter geholfen werden müsse.

Österreich leiste bereits Beitrag

Nehammer betonte, dass man aktuell Asylverfahren von 2.500 Afghanen ermögliche. Außerdem legte er erneut dar, dass in Österreich bereits 44.000 Afghanen leben und man damit den zweitgrößten Beitrag innerhalb der EU leiste. Nur in Schweden gebe es eine größere afghanische Community.

Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) übermittelte dem STANDARD dazu detaillierte Zahlen aus dem Jahr 2020. Betrachtet man die Anzahl der Menschen, die in Afghanistan geboren sind, aber anderswo leben, so liegt Österreich mit 42.190 Personen tatsächlich direkt hinter Schweden mit 58.780 Personen. Weil die Übermittlung dieser Daten an Eurostat freiwillig ist, sind sie aber unvollständig.

Betrachtet man die Zahl jener Personen, die eine afghanische Staatsbürgerschaft haben und in EU-Ländern leben, dann liegt Österreich (43.654 Personen) hinter Schweden (49.592) und Deutschland (224.522) auf Platz drei. Auch dazu sind nicht aus allen Ländern Zahlen verfügbar.

Für den Kontext relevant ist freilich die Größe der einzelnen Länder. Setzt man also die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Relation mit afghanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, so wird klar: Die ist in keinem Land, zu dem es Daten gibt, größer als in Österreich. Allerdings liegt der Prozentsatz der Afghaninnen und Afghanen in allen Ländern weit unter einem Prozent. In Österreich macht die afghanische Community 0,49 Prozent der Bevölkerung aus, in Schweden sind es 0,48 Prozent und in Deutschland 0,27. In den allermeisten anderen EU-Ländern machen die Afghaninnen und Afghanen unter 0,01 Prozent der Bevölkerung aus.

Situation vor Ort abwarten

Auf die Frage, ob Österreich nach Afghanistan abschieben wolle, solange die Taliban an der Macht sind, betonte Nehammer, dass es keinen generellen Abschiebestopp gebe. Man schiebe weiter nach europäischem Recht ab, was zuletzt durch einen Charterflug nach Rumänien passiert sei. Darüber hinaus gelte es, was Abschiebungen nach Afghanistan betrifft, sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention zu orientieren – "die ist natürlich einzuhalten". Man müsse die Entwicklungen abwarten, und es gelte der "Grundsatz: aufgeschoben ist nicht aufgehoben".

SPÖ Burgenland fordert Rücktritt

Aus dem Burgenland kam am Montag die Forderung, dass der Innenminister zurücktreten möge. Nehammer sei in der Asylpolitik "mit der Situation völlig überfordert", erklärte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Die Sozialdemokraten im Burgenland hätten angesichts der Aufgriffe von illegalen Migranten bereits Mitte Februar gewarnt: "Wir wussten Anfang des Jahres, dass auf uns etwas zukommt. Die Quartiere im Burgenland sind übervoll", so Fürst. Allein in den vergangenen zwei Wochen seien 1.200 Menschen illegal über die Grenze gekommen – "das Ergebnis schwerwiegender Versäumnisse des Innenministers". Er müsse daher zurücktreten. (rwh, elas, red, 23.8.2021)