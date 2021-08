Innenminister Nehammer will keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Foto: APA/BKA/FLORIAN SCHROETTER

"Keine falschen Signale zu senden", darum hätten die EU-Innenminister EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gebeten, sagt Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Im Ö1-Morgenjournal zeigt er sich nun umso mehr "schockiert", dass aber genau das passiert sei. Johansson habe "verwaschene Botschaften" ausgesendet, die zu einem Anstieg der organisierten Kriminalität Schlepperei aus Afghanistan führen werden, warnte Nehammer. Ursula von der Leyen habe "noch eines draufgelegt", so der Innenminister, indem sie von sicheren Fluchtrouten gesprochen habe.

Ihm gehe es nach wie vor "um Stabilisierung vor Ort", darum, die Nachbarländer Afghanistans zu unterstützen und die humanitäre Hilfe dort auszubauen. Weitere Flüchtlinge in Österreich aufzunehmen schließt er aus, auch nicht besonders gefährdete Personen. Vulnerable Gruppen sollten in der Region sicher untergebracht werden.

Bereitschaft der EU

Was war passiert? Johansson hatte am Sonntag alle EU-Länder aufgefordert, über das Umsiedlungsprogramm des UNO-Flüchtlingshochkommissariates (UNHCR) mehr Schutzsuchende aus Afghanistan aufzunehmen. Sie sprach von Menschen, die besonders gefährdet sind, etwa Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten. Die EU-Kommission sei bereit, solche Programme zu koordinieren und zusätzliche Finanzhilfen bereitzustellen, bekräftigte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch eines Erstaufnahmelagers für vor den Taliban geflohene afghanische Ortskräfte der EU in Spanien am Samstag. Auch von der Leyen stellte klar, dass ebenso den Menschen in Afghanistan weiter geholfen werden müsse.

Österreich leiste bereits Beitrag

Nehammer betonte, dass in Österreich bereits 44.000 Afghanen leben. Man leiste den zweitgrößten Beitrag innerhalb der EU. Nur in Schweden gebe es eine größere afghanische Community. Aktuell ermögliche man auch Asylverfahren von 2500 Afghanen.

Situation vor Ort abwarten

Auf die Frage, ob Österreich nach Afghanistan abschieben wolle, solange die Taliban an der Macht sind, betonte Nehammer, dass es keinen generellen Abschiebestopp gebe. Man schiebe weiter nach europäischem Recht ab, was zuletzt durch einen Charterflug nach Rumänien passiert sei. Darüber hinaus gelte es, was Abschiebungen nach Afghanistan betrifft, sich an der Europäische Menschenrechtskonvention zu orientieren – "die ist natürlich einzuhalten". Man müsse die Entwicklungen abwarten und es gelte der "Grundsatz: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben". (rwh, 23.8.2021)