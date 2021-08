Die Diskrepanz zwischen den Koalitionspartnern ist in vielen Bereichen groß. Oft wird mit grünen Kompromissen versucht, politische Gräben zu überwinden. Doch bleibt in der Regierungsarbeit genug Grün übrig? Stimmen Sie ab!

Die Wiener Ex-Landeschefin Birgit Hebein hat die grüne Partei endgültig hinter sich gelassen. Am Wochenende verkündete die ehemalige Spitzenpolitikerin ihren Austritt aus der Partei. Ob in asylpolitischen Fragen oder beim Umgang mit dem Klimawandel und seinen Folgen – vor allem bei Themen, bei denen die Menschen auf die grüne Partei zählen würden, beuge sich die Partei dem Koalitionspartner, so Hebein, und sie wirft den Grünen vor, den Weg "in eine türkis-autoritäre Richtung" mitzugehen. Sie vermisst die "klaren grünen Haltungen" und den "Einsatz für Menschenrechte". Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreiche nicht mehr ihr Herz, so Hebein. Wie sehen Sie das?

Was schätzen Sie an der Arbeit der Grünen, was fehlt Ihnen?

Können Sie den Aussagen Birgit Hebeins zustimmen? Wurden Ihre Erwartungen an die Regierungsbeteiligung der Grünen erfüllt oder enttäuscht? Welche Bilanz ziehen Sie nach mehr als eineinhalb Jahren Türkis-Grün? Was wünschen Sie sich von den Grünen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 23.8.2021)