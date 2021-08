Das Wiener ORF-Radiokulturhaus startet im September zwei neue Reihen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Das ORF-Radiokulturhaus startet im September zwei neue Reihen: Mit "Onde D'Italia" will man "außerordentliche Stimmen aus Italien nach Wien" holen, zu Beginn ist am 4. September Sängerin Maria Mazzotta zu Gast. Ab 23. September wird in der Diskussionsreihe "Kunst : Markt" hinter die Kulissen des Kunstmarkts geblickt, hieß es in einer Aussendung. Konzeption und Moderation übernimmt Silvie Aigner, Kunsthistorikerin und Chefredakteurin der Kunstzeitschrift "Parnass". (APA, 23.8.2021)