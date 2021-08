In dieser Galerie: 2 Bilder Natalija Eder trägt hier Someity, das Maskottchen der Spiele von Tokio. Am Dienstag wird sie Österreichs Fahne tragen. Foto: ÖPC/GEPA-pictures Günther Matzinger wird sie dabei unterstützen. Foto: ÖPC/GEPA-pictures

Tokio – Natalija Eder und Günther Matzinger sind Österreichs Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der XVI. Paralympischen Spiele am Dienstag in Tokio. " Ich bin unglaublich dankbar, dass mir das ÖPC das Vertrauen für diese Aufgabe schenkt", wird Speerwerferin Eder in einer Aussendung zitiert. "Wir machen das gemeinsam – weil zusammen sind wir unschlagbar", merkte Triathlet Matzinger an.

Wie bei den Olympischen Spielen darf auch bei den Paralympics nun ein Pärchen aus Frau und Mann der Delegation voranschreiten. Das Paralympic Team Austria wird als 31. Nation ins Stadion einmarschieren (live in ORF 1 ab 12.45 Uhr MESZ).

Wegen der Machtübernahme der Taliban können keine Athleten aus Afghanistan an den Paralympics in Tokio teilnehmen. Die afghanische Flagge wird bei der Eröffnungsfeier dennoch vertreten sein. "Als Zeichen der Solidarität" werde ein Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen die Flagge des Landes ins Olympiastadion tragen, gab Andrew Parsons, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, bekannt.

Gardos, Marzinke und Schwimmer eröffnen

Am Mittwoch steigt dann der erste offizielle Wettkampftag. Vier der 24 angereisten ÖPC-Aktiven greifen ins Geschehen ein. Krisztian Gardos, der Dritte von Rio 2016, startet ins Tischtennisturnier, Yvonne Marzinke tritt im 3.000-m-Verfolgungsrennen auf der Rad-Bahn an, und im Schwimmen debütieren Janina Falk und Andreas Ernhofer. (APA, 23.8.2021)