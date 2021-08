Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein möglicher Datendiebstahl bei der GIS wirft viele Fragen auf, eine künstliche Intelligenz sorgt in den USA für eine ungerechtfertigte Haftstrafe und 2022 will Tesla ihren Autopiloten in einer neuen, verbesserten Version präsentieren.

Dazu verschiebt sich der digitale Führerschein auf das nächste Jahr, der Bitcoin steigt wieder auf über 50.000 Dollar und ein Stück Handschuh lässt teure Grafikkarte fast überhitzen.

Viel Vergnügen beim Lesen!



Rätsel um möglichen Datendiebstahl bei der GIS

"Shotspotter": Mann saß wegen dubiosem KI-Beweis fast ein Jahr in U-Haft

Tesla: Cybertruck soll neue Version von Full-Self-Driving bekommen

Bitcoin erstmals seit Mai wieder über 50.000 US-Dollar

Nutzer fand Handschuh in 1.500 US-Dollar teuren RTX 3090

Digitaler Führerschein kommt wegen Verzögerungen erst nächstes Jahr

App warnt Menschen in Afghanistan vor Gefahren in ihrer näheren Umgebung

Amazon arbeitet an eigenem Quantencomputer