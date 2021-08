Seit vergangener Woche hängt der Adler wieder an der Stirnseite des Sitzungssaals im Parlament – wegen laufender Bauarbeiten bleibt er aber einstweilen noch verhüllt. Doch es dürfte ein Zeichen dafür sein, dass die Sanierung langsam, aber sicher an ihr Ende gelangt. Noch Ende dieses Jahres sollen die meisten Arbeiten abgeschlossen sein, ehe das Gebäude im Sommer 2022 endgültig übergeben wird. So lautet der Plan Harald Wagners von der Bundesimmobiliengesellschaft und Vertreter der Sanierungsgesellschaft. Wie es derzeit im Parlament zugeht und aussieht, zeigte ein Presserundgang am Montag. (red, 23.8.2021)

Es wird noch ordentlich gearbeitet. Foto: APA/ Herbert Neubauer Es wird noch ordentlich gearbeitet. Foto: APA/ Herbert Neubauer Auch die Büroräumlichkeiten wurden saniert. Foto: APA/ Herbert Neubauer Die neue Parlamentskantine. Auch Terrassen mit Ausblick auf die Innenstadt wird es geben. Foto: APA/ Herbert Neubauer Die verglaste Besuchergalerie im Plenarsaal. Foto: APA/ Herbert Neubauer Der Plenarsaal von oben. Foto: APA/ Herbert Neubauer Der Plenarsaal aus Sicht einer oder eines Abgeordneten. An der Stirnseite wurde bereits der restaurierte Adler angebracht. Noch bleibt er hinter einer schwarzen Plane versteckt. Foto: APA/ Herbert Neubauer Das sanierte Parlament hat übrigens auch eine Glaskuppel. Foto: APA/ Herbert Neubauer Künftig können sich die Abgeordneten auf Tageslicht bei Sitzungen freuen. Foto: APA/ Herbert Neubauer