Nicht nur in der Anthologieserie "American Horror Stories" greift das Böse um sich – ab 8. September auf Disney+.

Fröhlich, romantisch, unbeschwert, voller eskapistischer Angebote. Analytiker, Produzenten und Filmschaffende waren sich bis vor kurzem noch einig: Die nahe Serienzukunft wird rosig. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten die Menschen vorerst einmal genug von Dystopien und finsteren Geschichten. Gefragt sei neue Leichtigkeit. Schmecks. Entgegen jeder Prognose halten die nächsten Wochen und Monate auffallend viel Horror und Schreckensvisionen bereit. Ein Überblick über einen Serienherbst wie früher.

American Horror Stories Eine Latex-Sex-Dämonin, ein Weihnachtsmann, der tödliche Geschenke bringt, das Monster vor der Haustür, blitzende Messer im Gruselhaus: Ryan Murphy, mit American Horror Story erfahrener Serienfürst des Grauens, dreht noch einmal kräftig an der Schreckschraube. In sieben eigenständigen Folgen dieser Anthologieserie kann man das Fürchten in seinen buntesten Farben lernen. 8. 9., Disney+

Foundation

Apple TV hat mit seinem Streamingdienst seit dem Start 2019 noch nicht wirklich für Furore gesorgt. Das könnte sich bald ändern. Isaac Asimovs Foundation-Zyklus galt bisher als unverfilmbar. Die Geschichte erstreckt sich über 200 Millionen Welten und einen Zeitraum von 20.000 Jahren. Es geht ums große Ganze – das heißt: Untergang der Menschheit und Aufbau einer neuen, besseren Zivilisation. Das Unmögliche versucht David S. Goyer nun möglich zu machen. Goyer genießt mit Regiearbeiten wie The Dark Knight und zuletzt Terminator: Dark Fate beste Referenzen im Materialschlachten. Jared Harris spielt den große Hari Seldon, der die Menschheit vor dem Untergang retten möchte. Die nächste Dystopie kommt bestimmt. 24. 9, Apple TV+

The Walking Dead: World Beyond

Diese Kerle sind nicht umzubringen – sorry, der musste sein. Kaum geht die Urfassung von "The Walking Dead" in den wohl verdienten Ruhestand, treten weitere Zombies auf den Plan. Zehn Jahre später, Rick und der Rest der coolen Gang sind Geschichte, aber sie sind noch immer da. Die nächste Generation hat gelernt, mit den sabbernden, schlurfenden Kreaturen umzugehen und sieht sie relativ gelassen als eine permanente Gefahr. Ist das eine Parallele, die nicht ganz von sich zu weisen ist? Man wird sich das anschauen müssen. 3.10., AMC

Chucky

Der Film mit der Mörderpuppe war in den späten 1980er-Jahren ein Hit unter jungen Horrorfreundinnen und –freunden und zwar mit durchaus ungewollten Folgen, zum Beispiel konnte es schon passieren, dass Nachts Mutti aufgeweckt werden musste, um beim Gang zur Toilette das Handerl zu halten. Ich gestehe, ich hatte eine gewisse Aversion, mir den Trailer anzuschauen, weil es damals für mich wirklich zum Fürchten war. Die beruhigende Erkenntnis: Mit den Jahren verliert das Pupperl eindeutig seinen Schrecken. Hihihi. 12.10. USA Network, auch bei Syfy

I Know What You Did Last Summer

Der Streaming-Wiederverwertungsfabrik ist wirklich nichts heilig. Wie in der Geschichte aus dem Jahr 1973 von Lois Duncan und dem tatsächlich ziemlich unvergesslichen Film aus dem Jahr 1997 kommt der Killer im Ölzeug und stellt eindringlich unter Beweis, dass er keinen Spaß versteht. Er tötet und zwar gründlich. Mit James Wan, der rund ein halbes Dutzend Filme der "Saw"-Reihe inszeniert hat, ist offensichtlich ein echter Könner am Werk. 15.10., Amazon

Dexter: New Blood

Der Serienkiller mit der feinen Klinge kehrt zurück. Vor 15 Jahren trat Forensiker Dexter Morgan erstmals in Erscheinung. Es folgten acht verführerische Staffeln, in der man sich entscheiden musste, ob man diesen Bösewicht nun völlig abscheulich und ganz und gar hinreißend finden wollte. Der US-Sender Showtime und Michael C. Hall finden offenbar, die Zeit ist reif, uns erneut zu testen. Ich für mich kann sagen: Mit Vergnügen. 7.11., Showtime

The Witcher

Noch in diesem Jahr geht die zweite Staffel dieser von Fans kultisch verehrten Fantasy-Saga des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski an den Start. Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allan stellen in 16 neuen Folgen ihre Zauberkraft unter Beweis. Magier, Hexer, Elfen und Menschen bevölkern dieses frostige Paralleluniversum. Zum Wegträumen in ganz ferne, gefahrlose Welten eher nicht geeignet. 17.12 Netflix

Die Ibiza-Affäre

Horror der etwas anderen Art, aber auch: Die erste Verfilmung der folgenschweren Finca-Party achtet auf Faktentreue. W&B Television hat die exklusiven Rechte am Sachbuch von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer zur Grundlage gemacht und mit den beiden Autoren eng zusammen gearbeitet. Stellt sich nur die Frage: Will man wirklich sehen, was in dieser Nacht passiert ist und wie weit Politiker bereit sind zu gehen, wenn es um Macht und Geld geht? Ja, aber nur wegen Andreas Lust als Heinz-Christian Strache und Nicolas Ofczarek als Julian H. 21.10., Sky

Sisi

Noch am ehesten dem Kapitel Eskapismus zuzuschreiben, aber in Wahrheit nur zum Fürchten sind diese Serienprojekte: Der RTL-Streamingdienst TV Now verspricht für diesen Herbst Sisi und einen "neuen Blick auf das Leben einer jungen Frau, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde". Noch triefender geht es wirklich nicht. Dominique Devenport und Jannik Schümann erwecken die Schnulze zum Leben. Und als ob das nicht schon genug wäre, droht 2022 die Miniserie The Empress, wieder geht es um Sisi, wieder um die Schicksalsjahre einer Kaiserin. Ich sag's, wie es ist: Ihre Prie-View hat Angst.

Frohes Schauen! (Doris Priesching, 28.8.2021)

