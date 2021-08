Kurz und Nehammer erzwingen eine Situation, die man vermeiden will, die Grünen sind in der Zwickmühle

Die Situation in Afghanistan verschlimmert täglich. Weiterhin versuchen tausende Menschen aus Angst vor Verfolgung aus dem Land zu kommen. In Österreich ist unterdessen wieder einmal eine heftige politische Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen ausgebrochen. Die ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz zeigt Härte – und will trotz der akuten Gefahrenlage keine Migranten in Österreich aufnehmen. Der grüne Koalitionspartner wiederum fällt eher durch stillen Protest auf und läuft dadurch Gefahr seine Basis zu verjagen. Wieso die türkise Haltung nicht nur umstritten, sondern auch kurzsichtig ist, ob die Grünen dadurch wirklich in der Klemme stecken und was wir über afghanische Flüchtlinge und Afghanen in Österreich wissen müssen, erklären uns heute Eric Frey, Gabriele Scherndl und Gerald John. (red, 23.8.2021)