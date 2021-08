Außerdem Hermann Maier unterwegs in Österreich und Dokumentationen über die Kinderkrieger der Taliban und politische Gefangene in Usbekistan

Über das traumatische Schicksal zweier in der Kindheit getrennter Freunde (Ahmad Khan Mahmoodzada, Zekeria Ebrahimi): "Drachenläufer", 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Telepool/Dreamworks

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hermann Maier: Unterwegs in Österreich – Der Bregenzerwald Skilegende Hermann Maier begibt sich in den Westen Österreichs: Neben einer großen Vielfalt an Pflanzen finden im Naturschutzgebiet des Bregenzerwaldes auch Steinadler, Murmeltiere oder Auerhähne ihren passenden Lebensraum. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Moskau 1941 – Stimmen am Abgrund Am 22. Juni 2021 jährte sich zum 80. Mal der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Der Film erzählt die Geschichte des Schicksalsjahres 1941, als das Überleben der sowjetischen Hauptstadt auf Messers Schneide stand. Bis 21.45, Arte

20.15 DEUTSCHLAND-WAHL

ZDFzeit – Volksparteien ohne Volk? In der Vergangenheit haben zwei große Parteien die Geschicke Deutschlands gelenkt. Diese Zeiten sind vorbei. Von über 40 Prozent sind CDU/CSU und SPD in Umfragen regelrecht abgestürzt. Warum? Bis 21.00, ZDF

20.15 WIDERSTAND

Unbeugsam – Defiance (Defiance, USA 2008, Edward Zwick) Eine jüdische Partisanengruppe versteckt sich 1941 nach dem Einfall der Nazis in den russisch besetzten Teilen Polens in einem Waldgebiet. Angelehnt an die wahre Geschichte der vier Bielski-Brüder, die sich zur Widerstandsgruppe zusammenschlossen. Daniel Craig in der körperbetonten Rolle des Untergrundkämpfers Tuvia. Bis 22.55, ATV 2

22.30 SOMMERKABARETT

Wir Staatskünstler: Jetzt erst recht In ihrem aktuellen Bühnenprogramm teilen Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba wieder nach allen politischen Richtungen aus. Bis 23.45, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kinderkrieger der Taliban "Sie haben mir eine Bombenweste gegeben und gesagt, ich soll mich am Checkpoint in die Luft jagen", erzählt ein Zehnjähriger. Wie einige andere Kinder wurde er noch vor dem Attentat aufgegriffen und befindet sich jetzt in einem afghanischen Lager, wo er die Chance auf eine gute Zukunft bekommen soll. Bis 23.05, ORF2

23.05 DRAMA AFGHANISTAN

Drachenläufer (The Kite Runner, USA 2007, Marc Forster) Afghanistan, 1978. Die aus unterschiedlichen Schichten kommenden Buben Amir und Hassan sind die besten Freunde, bis sich ihre Lebenswege abrupt trennen. Nach zwanzig Jahren kehrt Amir, der mittlerweile als Schriftsteller in den USA lebt, in seine Heimat zurück und stellt sich seiner Vergangenheit. Spannende Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Khaled Hosseini. Bis 1.05, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Nur der Teufel lebt ohne Hoffnung: Politische Gefangene in Usbekistan In Usbekistan, nördlich von Afghanistan, verschwinden immer wieder politische Gefangene für Jahre im Gefängnis. So auch der Bruder von Dilya, die von Schweden aus versucht, Iskandar aus dem Gefängnis zu befreien. Bis 0.20, Arte