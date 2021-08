Der FPÖ-Parteichef gab sich betont milde – was wohl mit der Wahl in Oberösterreich zusammenhängt, die am 26. September stattfindet

Herbert Kickl lief sich vor dem ORF-"Sommergespräch" am Montagabend noch einmal warm. Der 52-Jährige, erst Mitte Juni mit rund 88 Prozent zum FPÖ-Chef gewählt, dampfte geradezu in dem Video, mit dem er seine Instagram-Follower zum Zuschauen aufrief. Seinen Vorgänger Norbert Hofer drängte er einige Wochen zuvor mit weniger Aufwand von der Parteispitze – ins Schwitzen kam der Kärntner da keineswegs.

Von außen schaute das alles aber reichlich böswillig aus. Da schien Kickl seinen eigenen Kameraden, der sich damals gerade in Reha befand, mit einer taktischen Spitze nach der anderen an den Rand zu drängen. Kickl, der langjährige Strippenzieher im Hintergrund, griff offen nach der Macht. Hofer schmiss hin. Für Kickl auch heute noch eine Lappalie. Man habe einfach die Position gewechselt. Nicht mehr und nicht weniger.

Wann Kickl das Gefühl entwickelt hat, in die erste Reihe vorstoßen zu wollen? Diese Frage empfand Kickl als Unterstellung. Ein solches "Lustgefühl" will er nie gehabt haben. Im Gegenteil, dafür habe er als Innenminister gar keine Zeit gehabt. Sein Auftrag sei es gewesen, eine Vielzahl an Änderungen im Asylbereich umzusetzen.

Ein Anruf mit Bewegung

Es dauerte recht lange, bis Klickl überhaupt mit seinem innerparteilichen Aufstieg konfrontiert wurde. Davor wurde Kickl erst auf seine jugendliche Faszination für die französische Fremdenlegion angesprochen. Dies hielt der heute Freiheitliche sogar einst in der Maturazeitung fest. Der FPÖ-Chef entgegnete schlicht, dass er nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, dass er früher Berufssoldat werden wollte.

Kickl wurde dann auch gefragt, ob man manchmal nicht sogar mehr in der Opposition bewegen könne als im Ministeramt. Auch außerhalb der Regierung sei viel möglich, sagte er. Nicht zuletzt sei Jörg Haider ein Beweis dafür, der die Stimmung in Österreich "geprägt" habe. Durch die FPÖ die beim Thema Zuwanderung gekippt, hob Kickl positiv hervor.

Als Innenminister habe man aber wiederum die Möglichkeit, "jederzeit in einer Polizeiinspektion anzurufen und sie in Bewegung setzen", sagte Kickl, der Macht aber "eine Nebenerscheinung" nannte, die nichts sei, in der man sich suhlt.

Hitzige Corona-Debatte

Kurz wurde es auch philosophisch. Was sei die "Freiheit", von der Kickl spreche? Es gehe darum, dass Staat die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen Schütze, und sie nicht zu eliminieren, sagte er. In der Pandemie sei das Gegenteil der Fall.

Corona wurde im Interview mit Lou Lorenz-Dittlbacher tatsächlich erst sehr spät Thema. Dafür aber umso hitziger. Es ging um die Impfung, gegen die Kickl seit Wochen mobil macht. Warum er darauf so stolz darauf sei, dass er sich nicht impfen lasse, wird der Blaue gefragt? Den Stolz wies er sogleich von sich. Die Pandemie bezeichnete er aber als eine Bedrohung, "die unglaublich aufgebauscht ist". Die Evidenz, dass er am Virus sterbe, gehe de facto gegen null.

Zum Schluss die Migration

Kickl wurde folglich mit Oberösterreichs Landesvize Manfred Haimbuchner (FPÖ) konfrontiert, der einen sehr schweren Verlauf nach einer Corona-Infektion durchmachte. Eine Impfung hätte ihm wohl geholfen, warf die Journalistin ein. Kickl schien ziemlich sauer. Die Debatte endete schließlich erwartbar damit, dass der ehemalige Innenminister die Impfung als "haltloses Versprechen" bezeichnete.

Zum Schluss ging es noch um Migration. Kickl wurde erst gar nicht gefragt, ob Österreich Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen solle. Man könne die Antwort erahnen, warf die Moderatorin ein. Aber durch die Machtübernahme der Taliban seien Frauen besonders gefährdet. Was also tun?

"Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können", sagte Kickl. Er glaube nicht, dass Österreich das Leid der Frauen in Afghanistan mindern könne. Am ehesten noch das der afghanischen Botschafterin. Da könne sich Kickl vorstellen, dass man ihr Asyl gibt. Ob Kickl das Foto des Babys in den Armen eines Soldaten kalt ließ? Das lasse niemanden kalt, sagte Kickl. Aber derartige Bilder könne man jeden Tag in Afrika produzieren. "Und dann wollen Sie mir erklären, dass wir für alles das zuständig sind?" Er fühle sich für die Armut im eigenen Land zuständig, sagte Kickl. (Jan Michael Marchart, Gabriele Scherndl, 23.8.2021)