Der Unbekannte stellte laut Polizei im Juni 2021 über eine Social-Media-Plattform Kontakt zur 52-Jährigen her und täuschte ihr seine Liebe vor. Foto: AP/Jenny Kane

In Salzburg hat eine Frau in vier Überweisungen insgesamt 16.000 Euro an einen "Love Scam"-Betrüger verloren. Der Unbekannte stellte laut Polizei im Juni 2021 über eine Social-Media-Plattform Kontakt zur 52-Jährigen her und täuschte ihr seine Liebe vor. Er gab auch vor, in Kürze einen hohen Geldbetrag zu erhalten und bat die Frau um Geld. Weil er versprach, die geliehene Summe zurückzubezahlen, ließ sich die Salzburgerin zu den Überweisungen verleiten. Die Polizei ermittelt. (APA, 24.8.2021)